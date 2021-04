SuperEnalotto, estrazione 13 aprile 2021: tutti i numeri

Le estrazioni del SuperEnalotto del 13 aprile 2021 aprono la terza settimana di aprile. Scopriamo tutti i numeri fortunati.

Ancora nulla di fatto per il SuperEnalotto con il jackpot che sale ancora, arrivando a quota 136.100.000 euro. Si fa sempre più vicino dunque il traguardo di 177.000.000 euro raggiunto nel 2010 che ricordiamo essere stato il traguardo più alto mai raggiunto nella storia del SuperEnalotto.

Stando a quanto comunicato da Sisal, non abbiamo assistito a nessun 6 e nemmeno ad un 5 + 1. I “5” sono stati invece ben 5 con un montepremi assegnato a ciascuno di oltre 50mila euro. 673 persone hanno totalizzato il “4” vincendo così 376,88 euro. Oltre 30mila sono stati i “3”, mentre i “2” sono stati oltre 470 mila.

Prosegue dunque la caccia al prossimo che riuscirà finalmente a portare a casa l’intero jackpot.

Per adesso non ci resta altro che scoprire quale sarà la combinazione vincente estratta martedì 13 aprile 2021.

SuperEnalotto: estrazione 13 aprile 2021

Nell’attesa di scoprire chi sarà il prossimo a vincere il montepremi da capogiro messo in palio nel SuperEnalotto, ricordiamo quali sono stati i numeri vincenti estratti sabato 10 aprile 2021:

67 – 80 – 27 – 89 – 9 – 87 – Numero Jolly: 65 – Numero Superstar: 18

SuperEnalotto, come si gioca

Se sei uno di quelli che ancora non ha provato a partecipazione alle estrazioni del SuperEnalotto, è bene ripartire dal principio, in questo caso dalle regole per giocare al SuperEnalotto.

Questo gioco a premi infatti per certi aspetti si distacca molto dal suo “fratellino” ovvero il Million Day. A differenza di quest’ultimo l’obiettivo è quello di indovinare 6 numeri su 90 presenti sulla schedina. Cambia anche il montepremi che nel SuperEnalotto varia e aumenta in caso non si riesca a totalizzare il “6”, mentre nel Million Day il premio in palio rimane fisso al milione di euro.

Nel SuperEnalotto sono inoltre presenti due numeri speciali che permettono al giocatore di poter ambire ad ulteriori premi e a maggiori possibilità di vincita. Stiamo parlando naturalmente del Numero Jolly e del Numero SuperStar.

Il numero Jolly a differenza del SuperStar affianca le cifre della serie ordinaria e viene individuato nella rosa degli 84 numeri restanti. Il SuperStar può essere invece acquistato a parte al costo di 0,50 cadauno e può essere associato ad una o più schedine del SuperEnalotto. Separato anche nell’estrazione. Il SuperStar viene estratto in un’urna diversa dai numeri ordinari del SuperEnalotto.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Ancora novità per ciò che riguarda i numeri con i maggiori ritardi secondo le statistiche del SuperEnalotto. Ha superato il tetto delle 140 assenze il numero 55 che manca da 142 giorni (21 novembre 2020). Sfiora invece questo muro il 23 che non compare da 139 giorni (24 novembre 2020). Il numero 85 segue con 118 di ritardo (15 dicembre 2020). Superano infine le 90 assenze i numeri 12 ( 5 gennaio 2021), 64 e 14 (9 gennaio 2021). Il numero 10 SuperStar continua a confermarsi come numero imprendibile. Quest’ultimo è apparso per l’ultima volta il giorno 2019 totalizzando 825 giorni di assenza.

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti di SuperEnalotto e SuperStar ancora una volta non troviamo particolari aggiornamenti. Con 193 giorni di assenza troviamo stabili i numeri 5 e 59, con i numeri 50 (192 giorni) e 18 (191 giorni) che li seguono subito dopo. Segnaliamo infine i numeri 23 e 60 che mancano rispettivamente da 190 e 182 estrazioni. Per il SuperStar ricordiamo il 72 assente da 72 estrazioni.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Concludiamo parlando di quali sono le cifre a cui dobbiamo prestare particolare attenzione ovvero i numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero con la maggiore frequenza è il numero 85 (251) apparso il 15 dicembre del 2020. Seguono con una frequenza di 244 troviamo il numero 90 apparso 11 giorni fa (1 aprile 2021) e il numero 6 comparso 6 giorni fa (6 aprile 2021). Chiudono con una frequenza di 243 il numero 82 presente per l’ultima volta 16 giorni fa (27 marzo 2021) e il 55 visto per l’ultima volta 142 giorni fa (21 novembre 2020). Da segnalare per il SuperStar il 49 con una frequenza di 40 e apparso 291 giorni fa (25 giugno 2020).