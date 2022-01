SuperEnalotto, estrazione 13 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Con l’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 13 gennaio 2022, inizia anche il terzo appuntamento della settimana. Tutti i numeri e le quote.

Ci stiamo lentamente avvicinando ad un nuovo fine settimana, ma le estrazioni del SuperEnalotto come sempre sono pronte a ripartire con il nuovo appuntamento di giovedì 13 gennaio 2022. Gli appuntamenti con il gioco a premi più amato d’Italia sono tornati alla loro regolarità, eppure vale la pena segnalare che la scalata del jackpot non ne vuole sapere di fermarsi.

In vista del concorso 6 il jackpot è arrivato a ben 139 milioni di euro.

Una cifra davvero importante che si avvicina sempre più ai 156 milioni di euro che sono stati portati a casa grazie al “6” raggiunto a maggio 2021. Questo muro verrà dunque superato o dovremo aspettarci a breve una nuova incredibile vincita? Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 13 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 5 di martedì 11 gennaio 2022:

71 – 15 – 22 – 33 – 24 – 38 ; Numero Jolly: 47 ; Numero Superstar: 45

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati invece 7 i “5” con un premio di 23.965,55 € a testa. I “4” sono stati invece 495 con un premio vinto di 358,07 € a testa. I “3” invece sono stati 18.954 con un premio vinto di 27,47 € a testa, infine i “2” sono stati 300.658 con un importo vinto di 5,31 € a testa.

SuperEnalotto 13 gennaio 2022, come si gioca

Se abbiamo parlato fino a poco fa, di quanto è possibile vincere tentando la fortuna al SuperEnalotto, vale la pena fare un altro passo avanti svelando alcune curiosità alle quali va prestata particolare attenzione specie per chi ha poca esperienza con questo gioco a premi.

Iniziamo proprio dal jackpot “da capogiro” che viene messo in palio tre volte a settimana, ossia ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20.00. Scopo del gioco, è quello di sbancare il jackpot indovinando 6 numeri su 90.

Oltre a questi tre tradizionali appuntamenti, è possibile tentare la fortuna in moltissimi altri modi e occasioni. Tra questi si segnalano gli ormai collaudati numeri Jolly e SuperStar, senza dimenticare il sistema di vincite immediate che permette di realizzare le proprie giocate in estrazioni programmate ogni 5 minuti e riscuotere ricchi premi ad ogni ora.

Dal primo ottobre 2021 inoltre, sono state introdotte due novità: più nello specifico si tratta di WinBox e Second Chance, due formule inedite che permettono di accedere a vincite extra sia durante che post estrazione.

Si consiglia infine caldamente di monitorare con attenzione il calendario delle estrazioni in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 13 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 133 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 121 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 119 giorni, mentre il numero 29 (21 settembre 2021) manca da 114 giorni. Il numero 36 (30 settembre 2021) non esce da 105, mentre il numero 46 (12 novembre 2021) manca all’appello da 93 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 83 giorni.

SuperEnalotto 13 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo i numeri 23, 18 e 60 segnano una frequenza di 195, mentre il numero 50 ha una frequenza di 196. I numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 13 gennaio 2022, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Il numero 55 (30 dicembre 2021), segna una frequenza di 251, mentre il numero 6 (27 dicembre 2021) ha una frequenza di 250. Chiude con una frequenza di 248 il numero 90 (12 ottobre 2021). Infine il numero 49 SuperStar (3 gennaio 2022) ha una frequenza di 44.