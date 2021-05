SuperEnalotto, estrazione 13 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Secondo appuntamento per l’estrazione del SuperEnalotto con il concorso n. 57 di giovedì 13 maggio. Tutti i numeri e le quote.

Secondo appuntamento per questa seconda settimana di maggio con l’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 13 maggio. Anche questa volta il jackpot è salito toccando quota 151.800.000 euro, confermandosi dunque il montepremi più alto d’Europa. Continua quindi la scalata al record assoluto di 177 milioni di euro raggiunto nel 2010.

Sono 26 adesso i milioni che separano i due importi.

Parlando ancora di vincite e numeri segnaliamo che non è stato centrato per l’ennesima volta il “6”, mentre è stato totalizzato per la seconda volta di fila un “5+1” con una vincita dell’importo pari a 641.061,33 euro. Sono stati ben dodici invece i “5” con un premio di 17.259,35 euro a testa. I “4” sono stati invece 867 con un importo pari 245,62 euro a testa.

i “3” sono stati invece oltre 25mila con un premio di 25,09 euro a testa. Oltre 354mila invece i “2” con un premio di 5,56 euro a testa.

SuperEnalotto 13 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco quali sono stati i numeri estratti giovedì 13 maggio 2021:

82 – 13 – 51 – 20 – 4 – 69 ; Numero Jolly: 9 ; Numero SuperStar: 27

Rivediamo qual è la stata la combinazione vincente estratta nel concorso numero 56 di martedì 11 maggio:

23 – 30 – 50 – 59 – 60 – 83 ; Numero Jolly: 16 ; Numero SuperStar: 86

SuperEnalotto 13 maggio 2021 – come si gioca

Proseguiamo parlando di dettagli e curiosità che ruotano al gioco del SuperEnalotto a cominciare dalle estrazioni che sono programmate proprio come per il gioco del Lotto, ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20 ad eccezione dei giorni festivi nei quali il calendario può essere soggetto a variazioni. Oltre a questi tre appuntamenti è possibile aumentare le proprie possibilità di vincita grazie a premi immediati che vengono estratti ogni ora.

Non solo. La vincita può aumentare ulteriormente grazie al Numero Jolly e al Numero SuperStar ovvero due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria. La prima viene estratta insieme alla tradizionale sestina e viene individuata tra i restanti 84 numeri. Il numero SuperStar diversamente viene acquistato separatamente al costo di 0,50 euro cadauno. Inoltre è separato anche nell’estrazione. Infatti viene estratto da un’urna diversa rispetto a quella delle sestine ordinarie. Può essere associato ad una o anche a più schedine.

SuperEnalotto 13 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Chiudiamo il cerchio parlando di statistiche a cominciare dai numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Il primato spetta al numero 24 che non esce da 118 giorni (14 gennaio 2021). Secondo il numero 17 che manca da 111 giorni (21 gennaio 2021). Il numero 26 manca da 76 giorni (25 febbraio 2021), mentre i numeri 69 e 42 mancano da 74 giorni (27 febbraio 2021). Il numero 3 è assente invece da 71 giorni (2 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 67 uscito per l’ultima volta 834 giorni fa (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 13 maggio 2021 – numeri meno frequenti

Ci sono aggiornamenti invece per i numeri apparsi meno di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar. Il numero 60 con una frequenza di 186 è il meno frequente. Lo segue il numero 23 con una frequenza di 191, mentre il numero 18 ha una frequenza di 192. I numeri 50 e 53 hanno una frequenza di 193. Infine il numero 5 ha una frequenza di 194. Infine il numero 72 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 13 maggio 2021 – i numeri più frequenti

Parliamo infine dei numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Al primo posto troviamo il numero 85 con una frequenza di 252 (4 maggio 2021). Lo seguono con una frequenza di 244 i numeri 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021). Il numero 82 uscito il 27 marzo del 2021 ha una frequenza di 243. Il numero 72 uscito il 6 maggio 2021 ha una frequenza di 242. Infine per il SuperStar il numero 49 (25 giugno 2021) che ha una frequenza di 40.