SuperEnalotto, estrazione 15 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento delle estrazioni del SuperEnalotto di questa settimana. Qual è la combinazione vincente estratta giovedì 15 aprile 2021.

Il montepremi è salito ancora nel SuperEnalotto. Il jackpot ammonta adesso a 137.700.000 di euro e sono poco meno di 40, i milioni che separano dal record di 177.100.000 euro raggiunto nel 2010. Nelle quote delle vincite dell’ultimo concorso di martedì 13 aprile comunicate da Sisal non è arrivato né un “6” e nemmeno un “5+1”.

Sono aumentati invece rispetto a sabato 10 aprile i “5” che questa volta sono stati ben otto, ciascuno dei quali ha vinto 25.850,51 euro. Sono stati 475 i “4”, con un premio di 442,44 euro a testa. Oltre 20mila i “3”, mentre sono stati oltre 344 mila i “2”

Continua dunque la ricerca del fortunato che riuscirà finalmente a sbancare il jackpot che si sta facendo di volta in volta sempre più imponente.

Scopriamo quale sarà la sestina vincente del SuperEnalotto di giovedì 15 aprile 2021.

SuperEnalotto: estrazione 15 aprile 2021

Riportiamo qual è stata la combinazione vincente dell’estrazione di martedì 13 aprile 2021:

36 – 87 – 68 – 48 – 1 – 63 – Numero Jolly: 23 – Numero Superstar: 36

SuperEnalotto, come si gioca

Ricordiamo soprattutto per chi è meno esperto in cosa consiste il SuperEnalotto ed esattamente come si gioca. Scopo alla base di questo gioco a premi è quello di indovinare tutti i numeri della sestina che verrà scelta su un totale di 90.

Una differenza sostanziale che lo distingue dal Million Day dove i numeri da indovinare sono 5 su 55 in totale.

Cambia anche la logica della vincita che nel SuperEnalotto non rimane mai uguale e anzi aumenta sempre se non si indovina la sestina vincente, per poi ripartire da principio una volta totalizzato il “6”. Nel million day, il premio messo in palio rimane fisso al milione di euro.

Da segnalare l’aspetto senz’altro più interessante del SuperEnalotto ovvero la possibilità di vincere ulteriormente grazie a due numeri speciali ovvero il numero Jolly e il numero SuperStar. Nel primo caso, il numero Jolly viene individuato tra le restanti 84 cifre presenti sulla schedina e viene estratto assieme ai numeri ordinari del SuperEnalotto. Il numero SuperStar invece può essere considerato un numero scelto a parte. Si acquista infatti con una aggiunta di 0.50 euro cadauno e può essere associato a una o più schedine del SuperEnalotto. Viene inoltre estratto separatamente dai numeri della serie ordinaria in un’urna appositamente dedicata.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Scopriamo adesso quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperEnalotto. Hanno superato il tetto delle 140 assenze i numeri 55 (21 novembre 2020) e 23 (24 novembre 2020) apparsi rispettivamente 144 e 141 giorni fa. Con un ritardo di 120 giorni segnaliamo il numero 85, mentre si avvicina ai 100 giorni il numero 12 (5 gennaio 2021) assente ormai da 99 giorni. Con 95 giorni di ritardo i numeri 64 e 14 comparsi per l’ultima volta il 9 gennaio 2021. Ennesimo primato del numero 10 SuperStar ormai assente da 827 giorni (8 gennaio 2019).

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Ricordiamo quali sono i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperEnalotto. Con una frequenza di 182 il primato rimane del numero 60 con i numeri 23 e 18 che seguono con una frequenza rispettiva di 190 e 191. Da segnalare infine il numero 50 con una frequenza di 192 e i numeri 5 e 159 (frequenza 193). Il numero 72 del SuperStar ha infine una frequenza di 16.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Vediamo quali sono i numeri con la maggiore frequenza del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero più frequente rimane il numero 85 (251) uscito il 15 dicembre del 2020. Con una frequenza di 244 seguono i numeri 90 e 77 usciti rispettivamente il primo aprile del 2021 e il 6 aprile del 2021. Hanno una frequenza di 243 i numeri 82 e 55 comparsi rispettivamente il 27 marzo del 2021 e il 21 novembre del 2021. Chiude il numero 86 (frequenza di 242) uscito il 25 marzo del 2021. Per il SuperStar troviamo il 49 (frequenza 40) uscito il 25 giugno del 2020.