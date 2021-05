SuperEnalotto, estrazione 15 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

La settimana si conclude con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 15 maggio. Tutti i numeri e le quote.

Terzo e ultimo appuntamento della settimana per questa estrazione del SuperEnalotto di sabato 15 maggio 2021. Inutile ormai ricordare che il jackpot sale ancora, questa volta toccando quota 152.300.000 euro rimanendo quindi ben saldo al primo posto tra i jackpot più alti d’Europa.

Il record assoluto raggiunto nel 2010 di oltre 177 milioni di euro è sempre più vicino. La distanza che separa i due importi è ormai a -25 milioni e il countdown prosegue.

Rimanendo in tema di vincite ricordiamo che anche per questa volta non è stato raggiunto il “6”. Invece è arrivato il “5+1” per la terza volta di fila con una vincita pari di 635.174,12 euro. I “5” sono stati invece nove con un premio pari a 22.801,13 euro a testa, mentre i “4” sono stati 1014 con 208,13 euro a testa.

Infine sono stati oltre 33mila i “3” con un premio di 18,93 euro a testa. Oltre 451 mila i “2” con un premio di 5 euro a testa.

SuperEnalotto 15 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco quali sono stati i numeri estratti di sabato 15 maggio:

15 – 36 – 49 – 59 – 60 – 62 ; Numero Jolly: 77 ; Numero SuperStar: 20

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 57 di giovedì 13 maggio:

82 – 13 – 51 – 20 – 4 – 69 ; Numero Jolly: 9 ; Numero Superstar: 27

SuperEnalotto 15 maggio 2021 – come si gioca

Se poco fa abbiamo parlato di vincite e numeri che ruotano attorno al SuperEnalotto, vale la pena proseguire parlando ancora di curiosità e dettagli da tenere bene a mente. Iniziamo dai numeri da indovinare che sono sei più due numeri speciali vale a dire il numero Jolly e il SuperStar che si affiancano alla sestina ordinaria. Lo scopo è noto: si sbanca il jackpot quando si indovinano tutti e sei i numeri, mentre si totalizza il “5 +1” con cinque numeri più il Numero Jolly.

Troviamo poi il Numero SuperStar un numero speciale che viene acquistato separatamente dalla sestina ordinaria al costo di 0,50 euro cadauno. Questo numero speciale può essere associato ad una o più schedine, inoltre è separato anche nell’estrazione venendo estratto da un’urna dedicata.

Le estrazioni del SuperEnalotto infine, come per il Lotto sono programmate tre volte a settimana ovvero il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle ore 20 ad eccezione dei giorni festivi dove il calendario potrebbe subire una variazione.

SuperEnalotto 15 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Parliamo adesso di statistiche scoprendo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto a cominciare dal numero 24 uscito 120 giorni fa (14 gennaio 2021), mentre lo segue il numero 17 uscito per l’ultima volta 113 giorni (21 gennaio 2021). Il numero 26 è uscito invece 78 giorni fa (27 febbraio 2021), mentre il numero 42 manca da 76 giorni (2 marzo 2021). I numeri 3 e 61 sono usciti rispettivamente 73 e 69 giorni fa ovvero il 2 marzo del 2021 e il 6 marzo del 2021. Per il SuperStar il numero 67 che non esce da 836 giorni.

SuperEnalotto 15 maggio 2021 – numeri meno frequenti

Proseguiamo con i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar a cominciare dal numero 60 che ha una frequenza di 186. Segue il numero 23 con una frequenza di 191, mentre il numero 18 ha una frequenza di 192. I numeri 50 e 53 hanno una frequenza di 193. Infine il numero 5 ha una frequenza di 194. Per il SuperStar il numero 16.

SuperEnalotto 15 maggio 2021 – i numeri più frequenti

Chiudiamo il cerchio con i numeri più frequenti del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 85 (4 maggio 2021) con una frequenza di 252. Seguono con una frequenza di 244 i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021). Il numero 86 ha una frequenza di 242 (25 marzo 2021), infine per il numero SuperStar segnaliamo il numero 49 con una frequenza di 40 (25 giugno 2020).