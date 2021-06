SuperEnalotto, estrazione 17 giugno 2021: tutti i numeri e le quote

Proseguono le estrazioni del SuperEnalotto con il concorso di giovedì 17 giugno. Quali sono i numeri estratti e le quote.

Proseguono anche per questa terza settimana di giugno le estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 17 giugno. Il montepremi anche per questo concorso numero 72 continua a crescere arrivando a toccare 42 milioni di euro. Ricordiamo inoltre che sabato 22 maggio è stato vinto l’ambito “6” che ha permesso al fortunato di vincere oltre 156 milioni di euro.

La ricevitoria fortunata è la Sisal Tabacchi rivendita 3 di via Roma a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche. Infine segnaliamo che il montepremi più alto mai raggiunto nella storia rimane quello di oltre 177 milioni vinti nel 2011.

SuperEnalotto 17 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 71 di martedì 15 giugno:

10 – 43 – 25 – 14 – 65 – 54 ; Numero Jolly: 11 ; Numero SuperStar: 79

Tornando a parlare ancora di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta non è stato centrato nè il “6”, né il “5+1”.

I “5” sono stati sei con un importo vinto pari a 29.297,17 € a testa. I “4” sono stati invece 548 con un premio vinto di 327,61 € a testa. I “3” invece sono stati 21.101 con un premio vinto di 25,56 € a testa, infine i “2” sono stati 331.360 con un importo vinto di 5,05 € a testa.

SuperEnalotto 17 giugno 2021, come si gioca

Proseguiamo parlando ancora di curiosità, ma anche aspetti e dettagli che non dovresti perdere specie se sei alle prime armi con questo gioco a premi. Cominciamo con il jackpot messo in palio tre volte a settimana che può essere considerato come uno dei più alti d’Europa. Il jackpot può essere sbancato indovinando 6 numeri su 90.

Segnaliamo inoltre che le possibilità di vincita aumentano ulteriormente grazie alla presenza di due numeri speciali vale a dire il Numero Jolly e il Numero SuperStar. Nello specifico il jolly viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il numero SuperStar può essere acquistato a parte al costo di 0,50 euro cadauno. Può essere associato inoltre ad una o più schedine, è possibile anche acquistare più di un numero SuperStar. Ricordiamo che le possibilità di vincita raddoppiano grazie alle vincite immediate con premi che possono essere riscossi ogni ora.

Le estrazioni del SuperEnalotto sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Tenere a mente che è molto importante monitorare il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 17 giugno 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 111 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 3 uscito per l’ultima volta 106 giorni fa (2 marzo 2021). I numeri 61 (6 marzo) e 70 (13 marzo) sono usciti rispettivamente 102 e 95 giorni fa. Il numero 52 è uscito invece 83 giorni fa (25 marzo 2021), mentre il numero 16 è uscito 81 giorni fa (27 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 67 ormai assente da 869 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 17 giugno 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 193. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 195. Il numero 72 SuperStar segna una frequenza di 16.

SuperEnalotto 17 giugno 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 253 e uscito per l’ultima volta il 5 giugno del 2021. Seguono i numeri 86 (8 giugno 2021) e 77 (29 maggio 2021) che segnano una frequenza di 245. Hanno invece una frequenza di 244 il numero 55 (6 maggio 2021), 82 (13 maggio 2021) e 90 (1 aprile 2021). Infine il numero 49 SuperStar che ha una frequenza di 40 è uscito per l’ultima volta il 25 giugno 2020.