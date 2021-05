SuperEnalotto, estrazione 18 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

La terza settimana di maggio si apre con il concorso numero 59 del SuperEnalotto di martedì 18 maggio. Tutti i numeri e le quote.

Anche questa terza settimana di maggio è arrivata con l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 maggio 2021. Il jackpot anche per questa volta non si arresta e arriva a quota 153.800.000 euro avvicinandosi sempre più al record assoluto di oltre 177 milioni di euro raggiunto nel 2010, confermandosi ancora una volta come jackpot più alto d’Europa.

Il conto alla rovescia quindi prosegue e sono – 24 milioni i milioni che separano i due importi.

Parlando ancora di vincite segnaliamo che nel concorso di sabato 15 maggio non è stato raggiunto né il “6” né il “5+1”. I “5” invece sono stati tre con un premio pari a 83.924,89 euro a testa. Sono stati 538 i “4” con un montepremi pari a 478,83 euro a testa, mentre sono stati 22.046 i “3” con 35,07 euro a testa.

Infine i “2” sono stati 376.405 con un premio a testa di 6,37 euro.

SuperEnalotto 18 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco quali sono stati i numeri estratti di martedì 18 maggio:

10 – 11 – 15 – 19 – 47 – 78 ; Numero Jolly: 68 ; Numero SuperStar: 90

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 58 di sabato 15 maggio:

15 – 36 – 49 – 59 – 60 – 62 ; Numero Jolly: 77 ; Numero SuperStar: 20

SuperEnalotto 18 maggio 2021 – come si gioca

Abbiamo parlato di numeri e vincite da capogiro. Proseguiamo ora raccontando ancora curiosità che ruotano attorno a questo amatissimo gioco a premi, da tenere a mente specie se si è poco esperti. Iniziamo dai numeri che compongono la serie del SuperEnalotto che sono 6 su un totale di 90 proprio come il Lotto con l’aggiunta di due numeri speciali vale a dire il Numero Jolly e il SuperStar, che permettono di accedere a ulteriori possibilità di vincita.

Nello specifico il Numero Jolly viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina. Diversamente il Numero SuperStar viene acquistato separatamente al prezzo di 0.50 euro cadauno. Il SuperStar può essere associato ad una o più schedine, inoltre è separato anche nell’estrazione, in quanto viene estratto da un’urna dedicata.

Le estrazioni del Lotto infine, proprio come accade per il Lotto sono fissate tre volte a settimana vale a dire ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Tuttavia è bene tenere d’occhio il calendario, in quanto le estrazioni nei giorni festivi potrebbero subire delle variazioni.

SuperEnalotto 18 maggio 2021, i numeri ritardatari

Parliamo adesso dei numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Al primo posto troviamo il numero 24 uscito l’ultima volta 123 giorni fa ovvero il 14 gennaio del 2021. Segue il numero 17 apparso 116 giorni, il 21 gennaio del 2021, mentre il numero 26 non esce da 81 giorni vale a dire dal 25 febbraio 2021. I numeri 42 (27 febbraio 2021) e 3 (2 marzo 2021), mancano rispettivamente da 79 e 76 giorni. Chiude il numero 61 con 72 giorni di ritardo (6 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 67 che manca da 839 giorni ovvero dal 29 gennaio 2019.

SuperEnalotto 18 maggio 2021, numeri meno frequenti

Ci sono ancora aggiornamenti per i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Al primo posto troviamo il numero 60 con una frequenza di 60. Segue il numero 23 con una frequenza di 191, mentre il numero 18 ha una frequenza di 192. I numeri 50 e 53 hanno una frequenza rispettiva di 193. Infine il numero 5 ha una frequenza di 194. Per il SuperStar il numero 72 con una frequenza di 16.

SuperEnalotto 18 maggio 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri più frequenti. Il record spetta al numero 85 (4 maggio 2021) che ha una frequenza di 252. Seguono i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021) che hanno una frequenza di 244. Il numero 86 (25 marzo 2021) ha una frequenza di 242. Il numero 49 SuperStar ha una frequenza di 40 (25 giugno 2020).