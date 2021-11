SuperEnalotto, estrazione 18 novembre 2021: tutti i numeri e le quote

Con l'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 18 novembre 2021, siamo arrivati al secondo appuntamento della settimana. Tutti i numeri fortunati.

Stiamo quasi entrando in un nuovo fine settimana, ma le estrazioni del SuperEnalotto come sempre non si fermano e proseguono con il concorso n. 138 di giovedì 18 novembre 2021. Come sempre, la scalata al jackpot vola e non si ferma più.

Dal primo gennaio del 2021, è stata raggiunta la soglia dei 100.000.000,00 euro, mentre il montepremi ha toccato quota 111.300.000,00 euro.

Una posta in gioco particolarmente ghiotta che ha portato ad occasioni di vincita sempre più interessanti. La domanda che ci si chiede è chi sarà il prossimo fortunato a portare a casa il montepremi. Nell’attesa scopriamo qual è la sestina fortunata.

SuperEnalotto 18 novembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 137 di martedì 16 novembre:

38 – 17 – 71 – 66 – 7 – 19 ; Numero Jolly: 90 ; Numero SuperStar: 35

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”. Sono stati raggiunti invece ben due “5+1” che hanno permesso ai fortunati di raggiungere il montepremi da sogno di 296.807,28 € a testa.

Sono stati invece 15 i “5” con un premio di 12.785,55 € a testa. I “4” sono stati invece 1230 con un premio vinto di 159,97 € a testa. I “3” invece sono stati 37.625 con un premio vinto di 15,66 € a testa, infine i “2” sono stati 460.274 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 18 novembre 2021, come si gioca

Entriamo nel dettaglio di questo gioco a premi, parlando di alcuni aspetti, a cui prestare attenzione, specie per chi ha poca familiarità con il SuperEnalotto.

Iniziamo parlando proprio del montepremi da sogno che viene messo tradizionalmente in palio tre volte a settimana, ossia ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. L’obiettivo del gioco a premi è quello di sbancare il jackpot indovinando 6 numeri su 90.

Il SuperEnalotto garantisce soprattutto molte occasioni di vincita extra. Tra questi sono inclusi il Numero Jolly e il Numero SuperStar oltre che un sistema di vincite immediate, che grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti, consentono di riscuotere premi ogni ora.

A partire dal primo ottobre 2021, sono state introdotte WinBox e Second Chance, due formule inedite che permettono di accedere a occasioni di vincite extra sia durante che post estrazione. Si ricorda infine che il calendario delle estrazioni è soggetto a variazioni, pertanto è raccomandato tenerlo costantemente monitorato.

SuperEnalotto 18 novembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 82 (27 luglio 2021) che manca da 114 giorni, mentre i numeri 78 (3 agosto 2021) e 84 (5 agosto 2021). non escono rispettivamente da 107 e 105 giorni. Il numero 37 (7 agosto 2021) e 87 (19 agosto 2021), mancano invece da 103 e 91 giorni. Il numero 35 (21 agosto 2021) non esce da 89 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) manca da 777 giorni.

SuperEnalotto 18 novembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta ai numeri 23 e 60 che segnano una frequenza di 193, seguito dal 18 con una frequenza di 194. Il numero 50 ha una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 18 novembre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 259 e uscito per l’ultima volta il 6 novembre 2021. Sono apparsi invece per l’ultima volta il 2 novembre 2021 i numeri 77 (frequenza 252), 86 (frequenza 251) e 55 (frequenza 250), mentre il numero 90 (12 ottobre 2021) ha una frequenza di 248. Infine il numero 79 ha una frequenza di 246 (11 novembre 2021). Il numero 49 SuperStar (13 novembre 2021) ha invece una frequenza di 42.