SuperEnalotto, estrazione 2 ottobre 2021: tutti i numeri e le quote

Il primo weekend di ottobre è già pronto a partire con le estrazioni del SuperEnalotto di sabato 2 ottobre. Tutti i numeri e le quote.

Con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 2 ottobre è pronto a partire un nuovo mese. il mese di settembre si è appena concluso e le sorprese non sono certo mancate. Il Jackpot però è in costante crescita e siamo ancora in attesa di scoprire chi sarà il prossimo a portare a casa il prossimo “6”.

Ripartiamo quindi da una posta in gioco di tutto rispetto: 89.100.000 euro, una somma davvero interessante che saprà fare gola a quanti tenteranno la fortuna. Nell’attesa di scoprire chi sarà il prossimo milionario scopriamo quali sono i numeri estratti e le quote.

SuperEnalotto 2 ottobre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 118 di giovedì 30 settembre:

32 – 7 – 45 – 33 – 47 – 36 ; Numero Jolly: 43 ; Numero Superstar: 19

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6” né il “5+1”.

I “5” sono stati cinque con un importo vinto pari a 335.457,99 € a testa. I “4” sono stati invece 413 con un premio vinto di 436,27 € a testa. I “3” invece sono stati 218.311 con un premio vinto di 29,66 € a testa, infine i “2” sono stati 304.933 con un importo vinto di 5,53 € a testa.

SuperEnalotto 2 ottobre 2021, come si gioca

Tornando ancora a parlare di curiosità, segnaliamo alcuni importanti dettagli a cui prestare attenzione. Quando pensiamo al SuperEnalotto infatti, la prima cosa che ci viene in mente è il jackpot da capogiro che viene messo in palio tre volte a settimana, una somma questa che nel suo apice è riuscita a toccare addirittura oltre 209 milioni di euro nel 2019. Basterebbe solo questo in realtà per includere il SuperEnalotto tra i giochi a premi più amati in Italia.

Non finisce mica qui, perché da ottobre 2021 il SuperEnalotto propone ai più appassionati due formule inedite che permettono ai giocatori di accedere ad ulteriori premi.

Si tratta nello specifico di WinBox e Second Chance che grazie ad un’ideale integrazione con le nuove tecnologie daranno la possibilità di vincere premi sia durante che post-estrazione.

Si tratta quindi di due modalità che si aggiungono ad altre formule collaudate come i due numeri Jolly e SuperStar e alle vincite istantanee con concorsi ogni 5 minuti dove sarà possibile riscuotere ricchi premi ogni ora. Segnaliamo infine che, proprio come per il Lotto, le estrazioni sono programmate tre volte a settimana ossia ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Raccomandiamo quindi a tal proposito di tenere costantemente monitorato il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 2 ottobre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 219 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 23 (29 maggio 2021), non esce da 126 giorni, mentre il numero 9 (12 giugno 2021) manca da 112 giorni. Il numero 13 (10 luglio 2021) manca da 84 giorni mentre il numero 57 (15 luglio 2021) è assente da 79 concorsi. Il numero 50 manca infine da 70 giorni (24 luglio 2021) . Il numero 67 continua a confermarsi il numero impossibile del SuperEnalotto grazie alle sue 977 assenze (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 2 ottobre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 189. I numeri 23 ha una frequenza di 192 mentre il numero 18 segna una frequenza di 193. Il numero 50 ha una frequenza di 194. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 198. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 2 ottobre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 257 e uscito per l’ultima volta il 11 settembre del 2021. Segnano una frequenza di 248 i numeri 86 (9 settembre 2021) e 55 (26 agosto 2021), mentre seguono con una frequenza di 247 i numeri 90 (21 agosto 2021) e 77 (31 agosto 2021). Il numero 82 (27 luglio 2021) ha una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno) ha infine una frequenza di 41.