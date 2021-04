SuperEnalotto, estrazione 20 aprile 2021: tutti i numeri e le quote

L’estrazione del SuperEnalotto di martedì 20 aprile 2021 apre la quarta settimana. Quali sono i numeri e le quote.

Il Jackpot messo in palio nel SuperEnalotto vola ancora, toccando quota 139.900.000 euro avvicinandosi dunque ancora al tetto dei 140 milioni. Ancora una volta non sono stati totalizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati otto invece i fortunati che hanno totalizzato il “5” e che hanno vinto 31.275,81 euro a testa.

Sono stati 789 i “4” che hanno vinto un premio di 321,37 euro. Oltre 30 mila i “3”, mentre sono stati oltre 485 mila i “2”. Il montepremi record di 177 milioni raggiunto nel 2010 è sempre più vicino, e se sono meno di 40 i milioni che separano i due importi. Tutto ormai è pronto per il concorso numero 47 di martedì 20 aprile 2021. Scopriamo la combinazione vincente estratta e le quote dell’estrazione.

SuperEnalotto: estrazione 20 aprile 2021

Vediamo quali sono stati i numeri estratti martedì 20 aprile 2021:

1 32 48 58 68 75 – Numero Jolly: 59 – Numero SuperStar: 10

Ricordiamo qual è stata la sestina vincente estratta nel concorso numero 46 di sabato 17 aprile 2021:

7 – 20 – 63 – 68 – 74 – 88 – Numero Jolly: 13 – Numero SuperStar: 11

SuperEnalotto, come si gioca

Sei numeri da indovinare, 90 da giocare sulla schedina e un montepremi da capogiro.

Questo e molto altro il SuperEnalotto, senz’altro il gioco a premi più amato e che ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20 permette a milioni di appassionati di tentare la fortuna alla caccia del jackpot che ricordiamo ha superato i 139 milioni di euro. Per portare a casa l’intera somma è necessario indovinare la sestina completa. Non solo. Grazie al numero Jolly e al numero SuperStar la possibilità di vincere raddoppia.

Nel dettaglio il numero Jolly e SuperStar sono due numeri speciali separati dalla serie ordinaria del SuperEnalotto. Ciò che li distingue è la modalità di estrazione. Il Jolly viene infatti individuato tra i restanti 84 numeri che non sono stati ancora scelti, mentre il SuperStar viene acquistato a parte e costa 0,50 euro cadauno. Viene estratto inoltre separatamente da un’urna dedicata. Si può acquistare più di un numero SuperStar e naturalmente associarlo alla schedina che si desidera. Non ultimo, il SuperStar garantisce di vincere sempre con premi immediati e non solo tre volte a settimana.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Scopriamo di seguito quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Si avvicinano ai 150 ritardi i numeri 55 (21 novembre 2020) e il 23 (24 novembre 2020) che mancano rispettivamente da 149 e 146 giorni. Con 125 assenze troviamo il numero 85 con 125 giorni di ritardo e apparso l’ultima volta il 15 dicembre 2020. Hanno raggiunto quota 100 giorni di assenza i numeri 64 e 14 (9 gennaio 2021), infine si avvicina il 21 apparso 97 giorni fa (12 gennaio 2021). Il numero 29 SuperStar non compare da 832 giorni (8 gennaio 2019).

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Vediamo i numeri apparsi meno frequente nel SuperEnalotto e SuperStar. Il numero 60 e il meno frequente con una una frequenza di 182. I numeri 23 e 18 hanno una frequenza di 190 e 191 con il numero di 50 che segue con una frequenza di 192. I numeri 5 e 59 hanno una frequenza di 193. Il 72 SuperStar ha una frequenza di 16.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Parliamo infine dei numeri più frequenti del SuperEnalotto e SuperStar. Il primato spetta ancora al numero 85 (251) uscito per l’ultima volta il 15 dicembre 2020. I numeri 90 e 77 che hanno una frequenza di 77 sono usciti rispettivamente il 1° aprile 2021 e il 6 aprile 2021. Seguono con 243 di frequenza i numeri 82 (27 marzo 2021) e 55 (21 novembre 2021). Infine il numero 86 ha una frequenza di 242 (25 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 49 (frequenza 40) uscito per l’ultima volta il 25 giugno 2020.