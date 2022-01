SuperEnalotto, estrazione 20 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Il weekend è vicino, ma come sempre tutto è pronto per le estrazioni del Superenalotto di giovedì 20 gennaio. Tutti i numeri e le quote.

Le estrazioni del SuperEnalotto non si fermano mai e tutto è naturalmente pronto per il concorso n. 9 di giovedì 20 gennaio 2022. Un’altra cosa che però non si ferma è il jackpot che è arrivato a toccare 143.300.000 euro, diventando di fatto il sesto montepremi più alto di sempre.

Sempre meno separa questa somma dalla vincita di oltre 156 milioni di euro raggiunta con il “6” di maggio 2021 a Montappone. L’attesa si fa quindi sempre più carica, eppure ci chiediamo a questo punto chi sarà il prossimo a mettere le mani sull’intero montepremi. Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 20 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 8 di martedì 18 gennaio 2022:

33 – 34 – 43 – 46 – 49 – 66 ; Numero Jolly: 87 ; Numero Superstar: 78

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati invece 6 i “5” con un premio di 33.824,56 € a testa. I “4” sono stati invece 534 con un premio vinto di 397,81 € a testa. I “3” invece sono stati 18.489 con un premio vinto di 33,96 € a testa, infine i “2” sono stati 305.811 con un importo vinto di 6,32 € a testa.

SuperEnalotto 20 gennaio 2022, come si gioca

Facciamo un ulteriore passo avanti parlando di alcuni dettagli e aspetti da tenere d’occhio specie se con questo gioco si ha poca familiarità.

In questo senso non possiamo che iniziare dal jackpot multimilionario che viene messo in palio tre volte a settimana, vale a dire ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Le occasioni di portare a casa l’ambito montepremi possono tuttavia essere molte di più a cominciare dai due collaudati numeri Jolly e SuperStar senza contare il sistema vincite immediate che, grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti permette di riscuotere ricchi premi ad ogni ora.

Nell’ultima parte del 2021 sono state introdotte infine due importanti novità: si tratta di WinBox e Second Chance, due formule inedite che permettono di accedere a vincite extra sia durante che post estrazione. Si raccomanda infine di prestare attenzione al calendario delle estrazioni in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 20 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 140 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 128 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 126 giorni, mentre il numero 29 (21 settembre 2021) manca da 120 giorni. Il numero 36 (30 settembre 2021) non esce da 112 giorni, mentre il numero 90 (12 ottobre 2021) manca all’appello da 100 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 840 giorni.

SuperEnalotto 20 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo i numeri 23, 18 e 60 segnano una frequenza di 195, mentre il numero 50 ha una frequenza di 196. I numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 20 gennaio 2022, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Segnano invece una frequenza di 251 i numeri 6 (15 gennaio 2022) e 55 (30 dicembre 2021), mentre il numero 49 (18 gennaio 2022) ha una frequenza di 248. Infine il numero 49 SuperStar (3 gennaio 2022) ha una frequenza di 44.