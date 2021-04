SuperEnalotto, estrazione 22 aprile 2021: tutti i numeri e le quote

Il Jackpot del SuperEnalotto vola sempre più in alto superando i 140 milioni. Tutti i numeri e le quote dell’estrazione del 22 aprile 2021.

Non si ferma la scalata al Jackpot del SuperEnalotto che ha superato i 140 milioni toccando quota 141.300.000 euro. Ancora una volta non ci sono stati “6” nè “5+1”, mentre i “5” sono stati ben 7 con una vincita pari a 29.302 euro a testa.

I “4” sono stati invece 465 con una vincita pari a 448,33 euro a testa. I “3” sono stati oltre 19 mila, mentre i “2” sono stati oltre 325 mila. Il totale delle vincite raggiunte del concorso numero 47 è stato di 458.166 con 5.192.745 euro che sono stati distribuiti. Poco meno di 40 milioni separano dal record di 177 milioni raggiunto nel 2010 e che rimane ancora il jackpot da battere.

La domanda che ora tutti si fanno è: quando arriverà il fortunato che porterà a casa il montepremi? Nell’attesa di scoprirlo sveliamo quali sono i numeri estratti del concorso numero 48 e le quote.

SuperEnalotto: estrazione 22 aprile 2021

Ecco quali sono i numeri estratti di giovedì 22 aprile 2021:

8 – 11 – 46 – 47 – 72 – 81 ; Numero Jolly: 68 ; Numero Superstar: 80

Ricapitoliamo ricordando qual è stata l’ultima combinazione vincente estratta di martedì 20 aprile 2021:

1 – 75 – 32 – 68 – 48 – 58 – Numero Jolly: 59 – Numero Superstar: 10

SuperEnalotto, come si gioca

Come si partecipa al SuperEnalotto? Quali sono gli aspetti a cui prestare attenzione? Abbiamo parlato in modo approfondito del montepremi ultra milionario che per tre volte a settimana viene messo in palio, ma cosa è necessario fare per portare a casa il ricco bottino? Per portare a casa l’intero jackpot è necessario indovinare sei numeri che vanno individuati tra i 90 presenti sulla schedina. Le possibilità di vincere aumentano ancora grazie alle vincite messe in palio ogni ora e a due numeri speciali ovvero il numero Jolly e il numero SuperStar.

Si tratta di due numeri che sono separati dalla serie ordinaria del SuperEnalotto. In particolare il numero Jolly viene scelto tra i restanti 84 numeri della schedina, mentre il numero SuperStar viene acquistato a parte con un costo aggiuntivo di 0.50 euro cadauno. Se ne può acquistare più di uno, inoltre si può scegliere a quale schedina associarlo. Separata anche l’estrazione di questo ultimo numero che viene estratto da un’urna dedicata e diversa da quella della serie ordinaria.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri che hanno totalizzato i maggiori ritardi del SuperEnalotto. Il 55 rimane primo con 151 giorni di ritardo (21 novembre 2020). Secondo il numero 23 che si avvicina con 148 giorni di ritardo (24 novembre 2020). Terzo il numero 85 apparso 127 giorni fa (15 dicembre 2020). I numeri 64 e 14 sono apparsi invece 102 giorni fa (9 gennaio 2021). Infine il numero 21 è apparso 99 giorni fa (12 gennaio 2021). Per il SuperStar il numero 67 apparso 813 giorni fa (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Ecco quali sono i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar a cominciare dal 60 con una frequenza di 182. Ha una frequenza di 190 il numero 23, mentre il 18 e il 50 hanno una frequenza rispettiva di 191 e 192. Frequenza di 193 per i numeri 5 e 59. Infine il SuperStar ha una frequenza di 16.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Vediamo infine quali sono i numeri più frequenti. Il numero 85 rimane primo con una frequenza di 251 (15 dicembre 2021). Secondi con 244 i numeri 90 (1 aprile 2021) e 77 (6 aprile 2021). Terzi invece con frequenza 243 i numeri 82 (27 marzo 2021) e il 55 (21 novembre 2020). Con frequenza 242 infine il numero 86 (25 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 49 (frequenza 40) uscito il 25 giugno 2020.