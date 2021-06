SuperEnalotto, estrazione 22 giugno 2021: tutti i numeri e le quote

Il concorso numero 74 del SuperEnalotto di lunedì 21 giugno apre la quarta settimana di giugno. Tutti i numeri estratti.

Anche questa ultima settimana di giugno si apre con l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 22 giugno. Il jackpot anche per questo concorso numero 74 non accenna a fermarsi toccando quota 44 milioni di euro. Segnaliamo infatti che la scalata del montepremi è ormai ripresa grazie al “6” raggiunto sabato 22 maggio che ha permesso al fortunato di vincere oltre 156 milioni di euro.

La ricevitoria fortunata è la Sisal Tabacchi rivendita 3 di via Roma a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche. Ricordiamo inoltre che il montepremi più alto mai raggiunto nella storia rimangono gli oltre 177 milioni vinti nel 2011.

SuperEnalotto 22 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 73 di sabato 19 giugno:

85 – 3 – 1 – 84 – 41 – 55 ; Numero Jolly: 47 ; Numero SuperStar: 87

Tornando a parlare ancora di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta non è stato centrato nè il “6”, né il “5+1”.

I “5” sono stati sette con un importo vinto pari a 29.649,20 € a testa. I “4” sono stati invece 544 con un premio vinto di 388,40 € a testa. I “3” invece sono stati 24.919 con un premio vinto di 25,53 € a testa, infine i “2” sono stati 410.507 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 22 giugno 2021, come si gioca

Torniamo ancora a parlare di vincite, ma anche di dettagli e curiosità che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti specie si ha poca esperienza con questo gioco a premi a cominciare dal montepremi che viene messo in palio per tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Il jackpot che può essere considerato come uno dei più alti d’Europa, può essere portato a casa indovinando 6 numeri su 90.

Ricordiamo che le possibilità di vincita raddoppiano grazie alla presenza di due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria, vale a dire il numero Jolly e il Numero SuperStar. Il primo numero viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il secondo può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. È anche separato nell’estrazione in quanto viene estratto da apposite urne dedicate, infine è possibile associare il numero SuperStar ad una o più schedine.

Da tenere bene a mente che è caldamente consigliato monitorare il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 22 giugno 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 116 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 61 uscito 107 giorni fa (6 marzo 2021), mentre il numero 70 non esce da 100 giorni (13 marzo 2021). I numeri 52 (25 marzo 2021) e 16 (27 marzo 2021) non escono rispettivamente da 88 e 86 giorni. Il numero 90 infine manca da 81 giorni (1 aprile 2021). Ancora una volta nulla da fare per il numero 67 SuperStar che manca addirittura dal 29 gennaio 2019.

SuperEnalotto 22 giugno 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 193. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 195. Il numero 72 SuperStar segna una frequenza di 16.

SuperEnalotto 22 giugno 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 254 e uscito per l’ultima volta il 19 giugno del 2021. Seguono i numeri 86 (8 giugno 2021), 55 (19 giugno 2021) e 77 (29 maggio 2021) che segnano una frequenza di 245. Hanno invece una frequenza di 244 i numeri 82 (13 maggio 2021) e 90 (1 aprile 2021). Infine il numero 49 SuperStar che ha una frequenza di 41 è uscito per l’ultima volta il 17 giugno 2021.