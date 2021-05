SuperEnalotto, estrazione 22 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Terzo appuntamento della settimana per l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 22 maggio che apre il weekend. Tutti numeri e le quote.

Siamo arrivati così anche alla fine di questa terza settimana di maggio, con il concorso 61 di sabato 22 maggio 2021. Inutile che vi ricordiamo che anche oggi il jackpot vola senpre più in alto raggiungendo quota 156.100.000 euro confermandosi per l’ennesima volta come montepremi più alto d’Europa.

Il record di assoluto dei 177 milioni di euro si avvicina dunque sempre più e sono adesso -22 i milioni che separano i due importi.

Parlando ancora di numeri segnaliamo che anche nella precedente estrazione non sono stati totalizzati né “6” né “5+1”. Sono stati due invece i “5” con un montepremi pari a 102.434,12 euro a testa. Sono stati invece 560 i “4” con una vincita di 376,26 euro.

Infine i “3” sono stati 20.007 con una vincita di 31,49 euro a testa, mentre sono stati 322.498 i “2” con un premio di 6,05 euro a testa.

SuperEnalotto 22 maggio 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 60 di giovedì 20 maggio:

27 – 31 – 36 – 39 – 46 – 67 ; Numero Jolly: 19 ; Numero SuperStar: 88

SuperEnalotto 22 maggio 2021, come si gioca

Entriamo adesso nel dettaglio, parlando di aspetti e curiosità sul SuperEnalotto da tenere d’occhio specie se si è alle prime armi a iniziare dal montepremi da capogiro che viene messo in palio tre volte a settimana vale a dire ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, un calendario quindi che rimane fisso e subisce variazioni solo in caso di festività.

Un altro aspetto caratteristico del gioco sono i 90 numeri presenti sulla schedina proprio come il Lotto, mentre per sbancare il jackpot è necessario indovinare sei numeri su sei. Ad affiancare i numeri della sestina ordinaria troviamo poi due numeri speciali che permettono di accedere ad ulteriori vincite ovvero il Numero Jolly e il Numero SuperStar.

Il primo viene scelto tra le restanti 84 cifre presenti sulla schedina, mentre il secondo può essere acquistato separatamente al prezzo di 0,50 euro cadauno. Si possono acquistare più numeri SuperStar che possono essere associati ad una o più schedine. Non ultimo, la modalità di estrazione che avviene separata attraverso un’apposita urna dedicata.

SuperEnalotto 22 maggio 2021, i numeri ritardatari

Sveliamo ora quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. Il primato spetta al numero 24 che non esce da 127 giorni (14 gennaio 2021). Lo segue il numero 17 che manca da 120 giorni, mentre il numero 26 è assente da 85 giorni. Il numero 42 invece manca da 83 giorni (27 febbraio 2021), mentre il numero 3 è assente da 80 giorni (2 marzo 2021). Infine il numero 61 manca da 76 giorni (6 marzo 2021). Per il SuperStar il numero 843 (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 22 maggio 2021, numeri meno frequenti

Parlando invece dei numeri meno frequenti apparsi nel SuperEnalotto, al primo posto troviamo il numero 60 che manca da 187 estrazioni. Secondo il numero 23 che non esce da 191 estrazioni, mentre il numero 18 manca da 192 concorsi. I numeri 50 e 53 non escono da 193 estrazioni. Infine il numero 5 che manca da 194 concorsi. Per il SuperStar il numero 72 che non esce da 16 concorsi.

SuperEnalotto 22 maggio 2021, numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri più frequenti ad iniziare dal numero 24 che ha una frequenza di 252. Seguono i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza di 244. Il numero 86 ha una frequenza di 242 (25 marzo 2021), infine il numero 49 ha una frequenza di 40 (25 giugno 2020).