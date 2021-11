SuperEnalotto, estrazione 23 novembre 2021: tutti i numeri e le quote

Primo appuntamento della settimana per le estrazioni del Superenalotto di martedì 23 novembre 2021. Tutti i numeri fortunati.

Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana del mese di novembre che ha preso il via con l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 23 novembre 2021. Il jackpot continua a crescere e non accenna a fermarsi, raggiungendo in vista del concorso n. 140 quota 113.500.000,00 euro.

Si tratta di una montepremi tra i più alti in Europa. Segnaliamo infatti che, dal primo gennaio 2021, la soglia dei 100 milioni di euro è stata raggiunta per la seconda volta. Un’occasione di vincita che si fa sempre più interessante. La domanda che adesso ci si pone è la seguente: chi sarà il prossimo a sbancare il jackpot? non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 23 novembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 140 di martedì 23 novembre:

6 – 17 – 23 – 24 – 43 – 72 ; Numero Jolly 81 ; Superstar 30

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati cinque i “5” con un premio di 46.652,08 € a testa. I “4” sono stati invece 548 con un premio vinto di 434,76 € a testa. I “3” invece sono stati 22.993 con un premio vinto di 31,13 € a testa, infine i “2” sono stati 391.638 con un importo vinto di 5,67 € a testa.

SuperEnalotto 23 novembre 2021, come si gioca

Tra i giochi a premi, il SuperEnalotto è sicuramente uno dei più amati.

Del resto non c’è bisogno di precisare il motivo per il quale le sue estrazioni sono particolarmente attese. Il montepremi si è confermato in moltissime volte uno dei più alti d’Europa toccando cifre stratosferiche capaci di superare i 100 milioni di euro. Non bisogna dimenticare le numerose occasioni di vincita proposte.

Grazie a due numeri speciali quali il Jolly e il SuperStar, il giocatore ha fin da subito la possibilità di raggiungere ulteriori vincite.

Le possibilità possono però aumentare ancora grazie alle vincite immediate che attraverso un sistema di estrazioni programmate ogni cinque minuti è possibile riscuotere ricchi premi ad ogni ora.

Da ottobre 2021, il SuperEnalotto ha introdotto un’importante novità ossia due formule inedite WinBox e Second Chance che permettono di accedere occasioni di vincita extra sia durante che post estrazione. Non possiamo infine parlare della programmazione delle estrazioni che, come accade per il Lotto, sono fissate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Questo calendario può essere soggetto a variazioni, pertanto consigliato tenerlo costantemente monitorato.

SuperEnalotto 23 novembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 82 (27 luglio 2021) che manca da 119 giorni, mentre i numeri 78 (3 agosto 2021) e 84 (5 agosto 2021). non escono rispettivamente da 112 e 110 giorni. Il numero 37 (7 agosto 2021) e 35 (21 agosto 2021) non escono da 108 e 94 giorni. Il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 82 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) manca da 782 giorni.

SuperEnalotto 23 novembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 23 che manca da 193 estrazioni, seguito dai numeri 18 e 60 con una frequenza di 194. Il numero 50 ha una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 23 novembre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 259 e uscito per l’ultima volta il 6 novembre 2021. Seguono con una frequenza di 252 i numeri 86 (20 novembre 2021) e 77 (2 novembre 2021). Il numero 55 (2 novembre 2021) ha una frequenza di 250, mentre il numero 90 con una frequenza di 248 è uscito l’ultima volta il 12 ottobre 2021. Infine il numero 79 (11 novembre 2021) ha una frequenza di 246. Il numero 49 SuperStar (13 novembre 2021) ha invece una frequenza di 42.