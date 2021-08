SuperEnalotto, estrazione 24 agosto 2021: tutti i numeri e le quote

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono con il concorso di martedì 24 agosto 2021. Tutti i numeri e le quote.

Una nuova settimana è iniziata con le estrazioni del SuperEnalotto di martedì 24 agosto 2021. Il jackpot continua nella sua scalata toccando in vista di questo concorso n. 101 la quota di 71.300.000 euro. La posta in gioco si fa dunque sempre più interessante, mentre ricordiamo che la vincita più alta mai raggiunta nella storia del gioco rimane quella di 177 milioni di euro raggiunta nel 2011.

Ci si chiede se questo muro rimarrà finalmente superato o se rimarrà ancora a lungo una cifra insormontabile.

SuperEnalotto 24 agosto 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 100 di sabato 21 agosto:

8 – 19 – 35 – 59 – 86 – 90 ; Numero Jolly: 33 ; Numero Superstar: 53

Tornando a parlare ancora di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta non è stato centrato il né il “6”.

C’è stato invece un “5+1” che ha permesso al fortunato di vincere 589.342,10. I “5” sono stati addirittura 20 con un importo vinto pari a 9.520,15 € a testa. I “4” sono stati invece 909 con un premio vinto di 219,03 € a testa. I “3” invece sono stati 31.399 con un premio vinto di 18,75 € a testa, infine i “2” sono stati 444.957 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 24 agosto 2021, come si gioca

Addentriamoci ora nel cuore di questo gioco parlando di alcune curiosità alle quali prestare attenzione. Iniziamo proprio con il jackpot del SuperEnalotto che viene messo in palio ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00 e che può essere considerato uno dei più alti d’Europa. Una cifra da capogiro che ha reso il SuperEnalotto uno dei giochi a premi più amati di sempre.

Inutile dire che l’obiettivo del gioco è vincere il jackpot che può essere sbancato indovinando 6 numeri su 90. Nel caso in cui il “6” non venga raggiunto, il montepremi continuerà a crescere fino a quando non verrà raggiunto nuovamente.

Da ricordare le possibilità di vincita salgono ancora grazie alla presenza di due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria che sono nello specifico il numero Jolly e il Numero SuperStar. Il primo viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il numero secondo può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Quest’ultimo infine viene estratto da un’apposita urna dedicata. Si può inoltre associare ad una o più schedine a scelta.

Ricordiamo infine che il SuperEnalotto, grazie alle vincite istantanee, dà la possibilità di vincere premi immediati che possono essere riscossi ogni ora. Si consiglia di tenere d’occhio il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 24 agosto 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 180 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 12 che manca all’appello da 131 giorni (15 aprile 2021), mentre il numero 29 non esce da 122 giorni (24 aprile 2021). I numeri 18 (3 maggio 2021) e 48 (4 maggio 2021) mancano da 113 e 112 giorn. Infine il numero 60 non appare da 101 giorni. Il numero 67 SuperStar è assente addirittura dal 29 gennaio 2019.

SuperEnalotto 24 agosto 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 194. Infine il numero 5 ha una frequenza di 195, mentre il numero 53 ha una frequenza di 198. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 24 agosto 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 256 e uscito per l’ultima volta il 17 luglio del 2021. Seguono i numeri 90 (21 agosto 2021), 86 (21 agosto 2021) e 55 (12 agosto 2021) che hanno una frequenza di di 247. I numeri 82 (27 luglio 2021) e 77 (29 maggio 2021) hanno una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno) ha infine una frequenza di 41.