SuperEnalotto, estrazione 24 aprile 2021: tutti i numeri e le quote

Ultimo appuntamento della settimana del SuperEnalotto con l’estrazione di sabato 25 aprile 2021. Tutti i numeri vincenti e le quote.

Ultimo appuntamento di questa quarta settimana di aprile con le estrazioni del SuperEnalotto di sabato 24 aprile 2021. Il jackpot messo in palio non accenna a fermarsi toccando quota 142.300.000 euro. Non ci sono stati “6” e nemmeno “5+1”.

I “5” invece sono stati 4 con un montepremi a testa di 50.976,76 euro. I “4” sono stati inoltre 976 con una vincita di 224, 55 euro a testa. Infine i “3” sono stati oltre 29 mila con una vincita di 20,83 euro, mentre i “2” sono stati oltre 430 mila (premio di 5 euro a testa).

Il premio da battere rimane dunque come sempre il record di oltre 177 milioni raggiunto nel 2010, ma le due somme sono sempre più vicine con poco più di 30 milioni di euro a separare i due importi.

Questo record verrà superato? Chi sarà il prossimo fortunato che sbancherà l’intero Jackpot? Nel frattempo scopriamo quale sarà la cinquina vincente e le quote.

SuperEnalotto: estrazione 22 aprile 2021

I numeri estratti nel concorso del SuperEnalotto di sabato 24 aprile 2021:

10 – 20 – 21 – 29 – 34 – 44 ; Numero Jolly: 58 ; Numero SuperStar: 33

Ricapitoliamo ricordando qual è stata l’ultima combinazione vincente estratta di giovedì 22 aprile 2021:

8 – 11 – 46 – 47 – 72 – 81 ; Numero Jolly: 68 ; Numero SuperStar: 80

SuperEnalotto, come si gioca

Il jackpot del SuperEnalotto vola, ma cosa bisogna fare per portarlo a casa? Come si gioca al SuperEnalotto? Facciamo un piccolo passo indietro partendo dalle basi. I numeri da indovinare sono sei ovvero la sestina completa su 90 numeri presenti nella schedina. Il montepremi non è fisso e aumenta ogni volta che non si totalizza il “6”, a differenza del “fratellino” Million Day che rimane fisso a un milione di euro.

Le estrazioni hanno luogo tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20, ma è possibile accedere a vincite immediate grazie al sistema del SuperEnalotto. Si può ambire inoltre a ulteriori vincite grazie alla presenza di due numeroi speciali ovvero il Numero Jolly e il Numero SuperStar. Il numero Jolly viene individuato tra gli altri 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il SuperStar può essere considerato un numero a parte rispetto alla serie ordinaria. Viene acquistato separatamente al costo di 0.50 cadauno e può essere associato ad una o più schedine. Viene inoltre estratto da un’urna diversa rispetto a quelle ordinarie.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono numeri ritardatari del SuperEnalotto e il SuperStar. Iniziamo con il dire che tutti i numeri hanno superato i 100 giorni di ritardo con il primato che spetta al numero 55 che non compare da 153 giorni (21 novembre 2020). Subito dopo con 150 giorni troviamo il numero 23 apparso il 24 novembre del 2020. Il numero 85 è apparso l’ultima volta 129 giorni fa (15 dicembre 2020), mentre i numeri 64 e 14 non compaiono da 104 giorni (9 gennaio 2021). Chiude il 21 che non compare da 101 giorni (12 gennaio 2021). Per il SuperStar il numero 67 che non esce dal 20 gennaio 2019 (815 giorni fa).

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Non si sono verificati cambiamenti per ciò che riguarda i numeri con la minore frequenza del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero 60 è il meno frequente con un valore di 182. Seguono i numeri 23, 18 e 50 che hanno una frequenza rispettiva di 190, 191 e 192. i numeri 5 e 59 hanno una frequenza di 193. Per il SuperStar il numero 72 con una frequenza di 16.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Anche per i numeri con la maggiore frequenza del SuperEnalotto non assistiamo a novità. Il più frequente rimane il numero 85 con un valore di 251 (15 dicembre 2020), Secondi i numeri 90 (01 aprile 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza di 244. Seguono i numeri 82 (27 marzo 2021) e 55 (21 marzo 2021) con un valore di 243. Chiude il numero 86 (25 marzo 2021) con un valore di 242. Il numero 49 SuperStar ha un valore di 40 (25 giugno 2020).