SuperEnalotto, estrazione 25 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

La settimana riparte con una vincita straordinaria di oltre 156 milioni. Tutti i numeri e le quote dell’estrazione del SuperEnalotto del 25 maggio.

Questa ultima settimana di maggio del SuperEnalotto riparte e lo fa in grande stile perché sabato 22 maggio è stato totalizzato il “6” tanto atteso. Il fortunato che ha giocato nella ricevitoria Sisal Tabacchi rivendita 3 in via Roma a Montappone (FM), è riuscito a sbancare il jackpot portando a casa oltre 156 milioni di euro.

Nulla da fare per il record imbattuto di 177 milioni di euro raggiunto nel 2010 che rimane il jackpot da battere. Ora però si riparte con il nuovo jackpot di 31.400.000 messo in palio nel concorso numero 62 del SuperEnalotto di martedì 25 maggio.

Continuando a parlare di numeri e vincite segnaliamo che non è stato totalizzato il “5+1”, mentre i “5” sono stati 13 con un montepremi di 19.242,16 euro a testa.

I “4” sono stati invece 897 con un premio pari a 285,38 euro a testa, mentre i “3” sono stati 31.088 con un premio di 24,71 euro a testa. Infine i “2” sono stati 495.951 con un premio di 5 euro a testa.

SuperEnalotto 25 maggio 2021, l’estrazione

Ecco quali sono i numeri estratti di martedì 25 maggio:

5 – 39 – 45 – 49 – 59 – 71 ; Numero Jolly: 4 ; Numero SuperStar: 9

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 61 di sabato 22 maggio:

1 – 7 – 37 – 43 – 63 – 81 ; Numero Jolly: 34 ; Numero SuperStar: 26

SuperEnalotto 25 maggio 2021, come si gioca

Proseguiamo adesso raccontando ancora curiosità e aspetti utili da tenere d’occhio specie se si ha poca familiarità con questo gioco a premi. Iniziamo con l’aspetto più caratteristico del gioco ovvero i 90 numeri proprio come nel Lotto, mentre i numeri che compongono la serie ordinaria sono sei. In aggiunta si affiancano due numeri speciali vale a dire il numero Jolly e il SuperStar che permettono di accedere a ulteriori vincite.

Mentre il primo viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, il secondo può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Il numero SuperStar inoltre può essere associato ad una o più schedine. Infine viene estratto da un’urna dedicata

Le estrazioni infine hanno luogo per tre volte a settimana ovvero il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle ore 20. Molto importante in questo caso tenere d’occhio il calendario in quanto nei giorni festivi le date delle estrazioni subiscono una variazione.

SuperEnalotto 25 maggio 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo ora quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 24 che non esce da 130 giorni (14 gennaio 2021), mentre il numero 17 manca all’appello da 123 giorni (21 gennaio 2021). Seguono i numeri 26 (25 febbraio 2021) e 42 (27 febbraio 2021) usciti rispettivamente 88 e 86 giorni fa. Infine i numeri 3 (2 marzo 2021) e 61 (6 marzo 2021) sono usciti 83 e 79 giorni fa. Per il SuperStar il numero 67 che non esce da 846 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 25 maggio 2021, numeri meno frequenti

Proseguendo con i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo al primo posto il numero 60 con una frequenza di 187. Seguono i numeri 23 e 18 con una frequenza di 191 e 192, mentre i numeri 50 e 53 hanno una frequenza di 193. Infine il numero 5 ha una frequenza di 194. Per il SuperStar il numero 72 con una frequenza di 16.

SuperEnalotto 25 maggio 2021, i numeri più frequenti

Chiudiamo con i numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il primato spetta al numero 85 uscito lo scorso 4 maggio 2021 e con una frequenza di 252. Seguono con una frequenza di 244 i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021). Il numero 86 con una frequenza di 242 è uscito lo scorso 25 marzo 2021. Per il SuperStar il numero 40 con una frequenza di 40 e uscito il 25 giugno del 2020.