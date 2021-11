SuperEnalotto, estrazione 25 novembre 2021: tutti i numeri e le quote

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono con il concorso n. 140 di giovedì 25 novembre 2021. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

Secondo appuntamento della settimana per queste estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 25 novembre 2021. Anche in vista del concorso n. 141, il jackpot continua a crescere e la scalata non accenna a fermarsi. Il montepremi ha raggiunto infatti quota 115.000.000,00 euro, una cifra questa che si fa sempre più interesse e rende le occasioni di vincita ghiotte ad ogni concorso.

Segnaliamo infine a questo proposito che in questo 2021, la soglia di 100 milioni di euro è stata raggiunta per la seconda volta. La domanda che ci si chiede quindi è: chi sarà il prossimo a sbancare l’intero jackpot. Non ci resta che rimanere in attesa.

SuperEnalotto 25 novembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 140 vdi martedì 23 novembre:

7 – 48 – 58 – 60 – 86 – 87 ; Numero Jolly 55 ; Numero Superstar 22

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati nove i “5” con un premio di 23.893,47 € a testa. I “4” sono stati invece 857 con un premio vinto di 256,74 € a testa. I “3” invece sono stati 31.284 con un premio vinto di 21,10 € a testa, infine i “2” sono stati 449.546 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 25 novembre 2021, come si gioca

Facciamo un passo avanti parlando di alcune curiosità e dettagli a cui prestare particolare attenzione.

Non possiamo quindi non parlare del SuperEnalotto senza citare il montepremi da capogiro, da sempre uno dei più importanti d’Europa e che viene messo in palio tre volte a settimana, ossia ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Lo scopo del gioco è quello naturalmente di portare a casa l’intero montepremi indovinando 6 numeri su 90.

A questo va aggiunto che si tratta di un gioco a premi che offre moltissime occasioni di vincita.

Non solo le collaudate formule del Numero Jolly e del SuperStar, ma anche un sistema di vincita immediato che, grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti, permette di riscuotere ricchi premi ad ogni ora.

Non finisce qui. A partire dal primo ottobre 2021, sono state introdotte due importanti novità. Si tratta di WinBox e Second Chance, due formule inedite che danno possibilità di accedere a grandi premi sia durante che post estrazione. Raccomandiamo infine di monitorare il calendario delle estrazioni, in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 25 novembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 82 (27 luglio 2021) che manca da 121 giorni, mentre i numeri 78 (3 agosto 2021) e 84 (5 agosto 2021). non escono rispettivamente da 114 e 112 giorni. Il numero 37 (7 agosto 2021) e 35 (21 agosto 2021) non escono da 110 e 96 giorni. Il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 84 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) manca da 784 giorni.

SuperEnalotto 25 novembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta ai numeri 23, 18 e 64 che segnano una frequenza di 194. Il numero 50 ha una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 25 novembre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 259 e uscito per l’ultima volta il 6 novembre 2021. Seguono con una frequenza di 252 i numeri 86 (20 novembre 2021) e 77 (2 novembre 2021). Il numero 55 (2 novembre 2021) ha una frequenza di 250, mentre il numero 90 con una frequenza di 248 è uscito l’ultima volta il 12 ottobre 2021. Infine il numero 6 (23 novembre 2021) ha una frequenza di 246. Il numero 49 SuperStar (13 novembre 2021) ha invece una frequenza di 42.