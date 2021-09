SuperEnalotto, estrazione 25 settembre 2021: tutti i numeri e le quote

La settimana si conclude con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 25 settembre 2021. Tutti i numeri e le quote.

Con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 25 settembre 2021 si è conclusa una nuova settimana. Siamo arrivati ormai alla fine di questo mese, ma la scalata del montepremi non accenna a fermarsi arrivando a toccare in vista di questo concorso n.

115 85.800.000 di euro. La posta in gioco si fa quindi sempre più interessante. A tale proposito ricordiamo che la cifra da battere rimane quella di 85.800.000 euro raggiunta del 2011. Ci si chiede a questo punto chi sarà il prossimo fortunato ad abbattere questo muro. Nell’attesa di scoprirlo vediamo quali sono i numeri estratti e le quote.

SuperEnalotto 25 settembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 114 di giovedì 23 settembre:

8 – 21 – 38 – 42 – 49 – 51 ; Numero Jolly: 2 ; Numero SuperStar: 58

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6” né il “5+1”.

I “5” sono stati sette con un importo vinto pari a 25.138,01 € a testa. I “4” sono stati invece 510 con un premio vinto di 350,69€ a testa. I “3” invece sono stati 20.432 con un premio vinto di 26,38 € a testa, infine i “2” sono stati 329.640 con un importo vinto di 5,08 € a testa.

SuperEnalotto 25 settembre 2021, come si gioca

Vediamo di seguito alcuni dettagli e piccole regole base a cui prestare attenzione soprattutto per chi ha poca familiarità con questo gioco a premi a cominciare dal montepremi che viene messo in palio tre volte a settimana e che viene considerato uno dei più importanti d’Europa. A tale proposito segnaliamo che le estrazioni sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Lo scopo del SuperEnalotto è sbancare il jackpot indovinando 6 numeri su 90.

Infine ricordiamo che, nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo, il montepremi continuerà a crescere senza limiti. Viceversa, la scalata riprenderà di nuovo da capo.

Le occasioni di vincita del SuperEnalotto possono aumentare grazie alla presenza del Numero Jolly e del numero SuperStar, due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria. Il numero Jolly viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il numero SuperStar può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Quest’ultimo viene inoltre estratto separatamente da un’apposita urna dedicata, infine può essere inoltre associato ad una o più schedine a scelta.

Le vincite del SuperEnalotto possono essere immediate con premi che possono essere riscossi ad ogni ora. Raccomandiamo quindi a tal proposito di tenere costantemente monitorato il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 25 settembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 212 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 18 che non appare da 145 giorni (3 maggio 2021). Il numero 23 (29 maggio 2021), non esce da 119 giorni, mentre il numero 9 (12 giugno 2021) manca da 105 giorni. Infine il numero 33 (17 giugno 2021) è assente da 100 giorni, mentre il numero 11 (6 luglio 2021) manca da 81 giorni. Il numero 67 continua a confermarsi il numero impossibile del SuperEnalotto grazie alle sue 970 assenze (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 25 settembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 189. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 194. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 198. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 25 settembre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 257 e uscito per l’ultima volta il 11 settembre del 2021. Segnano una frequenza di 248 i numeri 86 (9 settembre 2021) e 55 (26 agosto 2021), mentre seguono con una frequenza di 247 i numeri 90 (21 agosto 2021) e 77 (31 agosto 2021). Il numero 82 (27 luglio 2021) ha una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno) ha infine una frequenza di 41.