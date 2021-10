SuperEnalotto, estrazione 26 ottobre 2021: tutti i numeri e le quote

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono anche in questo secondo appuntamento della settimana di martedì 26 ottobre 2021. Tutti i numeri fortunati.

Siamo ormai arrivati alla fine di questo mese di ottobre, ma le estrazioni non si fermano e proseguono con il concorso di martedì 26 ottobre 2021. L’ultimo concorso di sabato 23 ottobre ha portato grandissime soddisfazioni. sul fronte vincite.

Il montepremi massimo ha raggiunto 100.000.000 di euro, una cifra da capogiro a cui assistiamo per la seconda volta in questo 2021 e che risulta essere attualmente il montepremi più alto al mondo.

L’attesa si fa quindi sempre più carica e ci si chiede a questo punto chi sarà il prossimo a sbancare l’intero jackpot. Non ci resta quindi che scoprirlo.

SuperEnalotto 26 ottobre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 127 di sabato 23 ottobre:

11 – 83 – 12 – 1 – 15 – 20 ; Numero Jolly: 46 ; Numero SuperStar: 80

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato il “6”.

È stato raggiunto invece il “5+1” con il fortunato che è riuscito a portare a casa la bellezza di 705.421,70 €. Ci sono stati inoltre trentanove “5” con un importo vinto pari a 5.843,73 € a testa. I “4” sono stati invece 2.974 con un premio vinto di 77,93 € a testa. I “3” invece sono stati 65.619 con un premio vinto di 10,64 € a testa, infine i “2” sono stati 628.102 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 26 ottobre 2021, come si gioca

Non possiamo adesso non dedicare spazio ad alcune piccole regole e dettagli che potrebbero rivelarsi utili specie per chi ha poca esperienza con questo gioco a premi. Lo abbiamo accennato poco fa, il montepremi di 100.000.000 di euro è attualmente il più alto al mondo e sono davvero molte le possibilità di portare a casa il jackpot. Vince infatti chi indovina 6 numeri su 90, ma le occasioni di vincita possono aumentare ulteriormente grazie ai due Numeri Jolly e SuperStar.

Il mese di ottobre ha portato una ventata di novità grazie all’introduzione di due formule inedite ossia la WinBox e la Second Chance che consentono ai giocatori di accedere a occasioni extra di vincita sia durante che post estrazione.

Stando a quanto informa Sisal, alla data di giovedì 21 ottobre WinBox ha distribuito 3.914.259,00 di euro su un totale di 1.521.468 premi.

Non finisce mica qui perchè con le vincite possono aumentare ancora grazie alle vincite istantanee ogni 5 minuti che permettono di riscuotere il premio a ogni ora. Ricordiamo inoltre che le estrazioni del SuperEnalotto, proprio come accade per il Lotto, sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Consigliamo infine caldamente di monitorare costantemente il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 26 ottobre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 23 (29 maggio 2021) che non esce da 150 giorni, seguito dal numero 13 (10 luglio 2021) che manca da 108 giorni. I numeri 24 e 82 (27 luglio 2021) mancano da 91 giorni, mentre i numeri 78 e 65 (7 agosto 2021) non escono da 4 giorni. Infine il numero 42 SuperStar (19 marzo 2019) manca da 951 giorni.

SuperEnalotto 26 ottobre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 191. Il numero 23 ha una frequenza di 192 mentre il numero 18 segna una frequenza di 194. Il numero 50 ha una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 26 ottobre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 258 e uscito per l’ultima volta il 5 ottobre 2021. Segnano una frequenza di 250 i numeri 86 e 77 usciti entrambi per l’ultima volta il 21 ottobre 2021. Il numero 55 (12 ottobre 2021) ha una frequenza di 249, mentre il numero 90 (12 ottobre 2021) ha una frequenza di 248. Il numero 82 (27 luglio 2021) ha una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno 2021) ha infine una frequenza di 41.