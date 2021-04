SuperEnalotto, estrazione 27 aprile 2021: tutti i numeri e le quote

Non si ferma la scalata del jackpot del SuperEnalotto che ha superato quota 143 milioni. I numeri e le quote di martedì 27 aprile 2021.

Le estrazioni del SuperEnalotto ripartono con il concorso numero 50 di martedì 27 aprile 2021. Il montepremi messo in palio vola ancora toccando quota 143.700.000 euro, una cifra da capogiro tra le più alte nella storia del gioco se si pensa che il primato spetta agli oltre 177 milioni raggiunti nel 2010.

Sono poco più di 30 i milioni che separano da questo record.

Per ciò che riguarda le vincite dell’ultimo concorso datato sabato 24 aprile 2021, segnaliamo che ancora una volta, c’è stato un nulla di fatto per il “6” e il “5+1”. I “5” invece questa volta sono stati ben 10 con un importo vinto pari a 25.030,43 euro a testa. I “4” invece sono stati 853 con un importo vinto a testa di 297,37 euro.

Infine i “3” sono stati oltre 35 mila (21,50 euro a testa), mentre i “2” sono stati oltre 537 mila (5 euro a testa). Ci si chiede a questo punto di quanto potrà ancora salire il jackpot e chi sarà il prossimo fortunato a portarlo a casa.

Vediamo adesso qual è stata la combinazione estratta sabato 24 aprile:

20 – 34 – 21 – 44 – 29 – 10 – Numero Jolly: 58 – Numero Superstar: 33

SuperEnalotto 27 aprile 2021, come si gioca

Abbiamo parlato di quanto è possibile vincere al SuperEnalotto, ma come si gioca esattamente? Questo gioco a premi, probabilmente il più amato tra le lotterie, per certi versi non discosta molto dal Million Day che può essere considerato una sorta di “fratello minore”. Lo scopo è noto ovvero indovinare la sestina completa per sbancare il jackpot. Il numero totale di cifre presenti sulla schedina è pari a 90, mentre cambia il montepremi fisso ad un milione per il Million Day, variabile per il SuperEnalotto.

Come per il Lotto le estrazioni hanno luogo tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20. Grazie al sistema del SuperEnalotto è tuttavia possibile accedere a vincite immediate. Attraverso inoltre due numeri speciali inoltre ovvero il numero Jolly e il numero SuperStar è possibile accedere ad ulteriori vincite. Nello specifico il numero Jolly viene identificato tra gli altri 84 numeri non scelti, mentre il numero SuperStar viene acquistato ad un costo di 0,50 euro cadauno. Può essere associato ad una o più schedine del SuperEnalotto, infine viene estratta da un’urna dedicata e separata dai numeri appartenenti alla serie ordinaria.

SuperEnalotto 27 aprile 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo ora quali sono i numeri estratti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il primato del numero con i maggiori ritardi spetta ancora al numero 55 che non appare da 156 giorni (21 novembre 2020), lo segue con 153 giorni di ritardo il numero 23 (24 novembre 2020). Il numero 85 non esce invece da 132 giorni (15 dicembre 2020). Seguono inoltre i numeri 64 e 17 che mancano da 107 giorni ( 9 gennaio 2021). Infine con un’assenza di 102 giorni segnaliamo il numero 24 (14 gennaio 2021). Per SuperStar il record rimane ancora in mano al numero 67 apparso 818 giorni fa (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 27 aprile 2021, numeri meno frequenti

Ancora una volta invece troviamo una situazione invariata per ciò che i riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il 60 con una frequenza di 182 pè quello uscito di meno. Subito dopo troviamo i numeri 23 e 18 che hanno una frequenza rispettiva di 190 e 191, mentre i numeri 50 e 5 hanno una frequenza di 191 e 192. Hanno infine una frequenza di 193 i numeri 5 e 59. Il 72 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 27 aprile 2021, i numeri più frequenti

Chiudiamo infine con i numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero con la maggiore frequenza è il numero 85 uscito l’ultima volta il 15 dicembre del 2020 (frequenza 251) seguito dai numeri 90 e 77 che hanno una frequenza di 244 e che sono apparsi rispettivamente per l’ultima volta il 1° aprile del 2021 e il 6 aprile del 2021. I numeri 82 e 55 che hanno invece una frequenza di 243 sono usciti rispettivamente per l’ultima volta il 27 marzo del 2021 e il 21 novembre del 2020. Il numero 86 uscito l’ultima volta il 25 marzo del 2021 ha una frequenza di 242. Il numero 49 SuperStar uscito l’ultima volta il 25 giugno del 2020 ha una frequenza di 40.