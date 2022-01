SuperEnalotto, estrazione 27 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Con l'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 27 gennaio 2022, prende il via il secondo appuntamento della settimana. Tutti i numeri e le quote.

Ci stiamo avvicinando pian piano verso gli ultimi giorni di gennaio, ma le estrazioni del SuperEnalotto non si fermano mai e sono già pronte a ripartire con il concorso n. 12 di giovedì 27 gennaio 2022. Anche in vista di questo nuovo appuntamento la scalata al jackpot non si ferma arrivando a toccare quota 146.500.000,00 euro.

Va ricordato che l’ultimo “6” in ordine tempo è stato raggiunto a maggio 2021 dove a Montappone un fortunato è riuscito a portare a casa la bellezza di oltre 156 milioni di euro. A questo ci chiediamo se questo muro verrà superato o se vedremo presto un nuovo milionario. Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 27 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 11 di martedì 25 gennaio 2022:

4 – 13 – 16 – 21 – 23 – 50 ; Numero Jolly: 63 ; Numero Superstar: 79

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati invece 14 i “5” con un premio di 14.468,05 € a testa. I “4” sono stati invece 1.162 con un premio vinto di 182,47 € a testa. I “3” invece sono stati 37.472 con un premio vinto di 16,72 € a testa, infine i “2” sono stati 460.358 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 27 gennaio 2022, come si gioca

Entriamo nel dettaglio del SuperEnalotto soffermandoci su alcuni aspetti, ma anche piccole curiosità alle quali prestare attenzione soprattutto se con questo gioco a premi abbiamo poca familiarità a cominciare dal jackpot multimilionario al quale si può accedere indovinando 6 numeri su 90 e che viene messo in palio tre volte a settimana, vale a dire ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Oltre a questi tre tradizionali appuntamenti è possibile accedere a molte altre possibilità di vincita.

Tra questi segnaliamo naturalmente la presenza dei due numeri Jolly e SuperStar oltre che le vincite immediate che, grazie ad una serie di estrazioni programmate ogni 5 minuti permettono di riscuotere ricchi premi ad ogni ora.

A partire da ottobre 2021 sono state introdotte due formule inedite. Più nello specifico si tratta di Winbox e Second Chance, due modalità che danno la possibilità ai giocatori di accedere a vincite extra sia durante che post estrazione. Si raccomanda infine di prestare attenzione al calendario delle estrazioni in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 27 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 147 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 135 giorni. Il numero 29 (21 settembre 2021) manca da 128 giorni. Il numero 36 (30 settembre 2021) non esce da 119 giorni, mentre il numero 90 (12 ottobre 2021) manca all’appello da 107 giorni. Il numero 8 (14 ottobre 2021) non appare da 105 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 847 giorni.

SuperEnalotto 27 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo i numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 195, seguito dal numero 23 che segna una frequenza di 196. Il numero 50 ha una frequenza di 198, mentre i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 200. Infine il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 27 gennaio 2022, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 255 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 20 gennaio 2022, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Segnano invece una frequenza di 251 i numeri 6 (15 gennaio 2022) e 55 (30 dicembre 2021), mentre il numero 79 (20 gennaio 2022) ha una frequenza di 249. Infine il numero 49 SuperStar (3 gennaio 2022) ha una frequenza di 44.