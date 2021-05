SuperEnalotto, estrazione 27 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Proseguono le estrazioni del SuperEnalotto con il concorso numero 63 di giovedì 27 maggio. Tutti i numeri estratti.

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono con il secondo appuntamento di questa ultima settimana di maggio. Ricordiamo che la scalata del jackpot è ripartita grazie al “6” totalizzato sabato 22 maggio nella ricevitoria Sisal Tabacchi rivendita 3 in via Roma a Montappone (FM).

Il fortunato è riuscito a portare a casa un jackpot di oltre 156 milioni di euro. Ad ogni modo il montepremi messo in palio rimane comunque importante. In questo concorso numero 63 del SuperEnalotto di giovedì 27 maggio il montepremi messo in palio è 32.300.000 euro. Il muro di 177 milioni di euro vinti nel 2010 verrà superato? Solo il tempo potrà dirlo.

Parlando quindi di numeri e vincite segnaliamo che non sono stati totalizzati il “6” e il “5+1”, mentre sono stati sette i “5” con un premio pari a 25.620,74 euro a testa.

I “4” invece sono stati invece 582 con un montepremi pari a 318,18 euro a testa infine i “3” sono stati 21.351 con premio di 25,87 euro, mentre i “2” sono stati 311.497 con un premio di 5,48 euro a testa.

SuperEnalotto 27 maggio 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 62 di martedì 25 maggio:

71- 39 – 59 – 49 – 45 – 5 ; Numero Jolly: 4 ; Numero SuperStar: 9

SuperEnalotto 27 maggio 2021, come si gioca

Entriamo nel cuore di questo gioco raccontando ancora numeri e curiosità su questo gioco a premi da sempre considerato uno dei più amati in Italia a cominciare proprio dal montepremi messo in palio tre volte a settimana che è uno dei più alti d’Europa e che può essere portato a casa indovinando sei numeri. Le possibilità di vincita raddoppiano grazie alla presenza di due numeri speciali ovvero il numero Jolly e il SuperStar. Il primo affianca la serie ordinaria e viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il secondo può essere acquistato separatamente al prezzo di 0.50 euro cadauno. Può essere associato ad una o più schedine, inoltre viene estratto da un’apposita urna dedicata.

Le estrazioni del SuperEnalotto sono fissate tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20. Particolare attenzione va prestata al calendario in quanto durante le festività è soggetto a variazioni. Ricordiamo infine che è possibile anche vincere premi immediati con vincite che possono essere riscosse ogni ora.

SuperEnalotto 27 maggio 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo ora quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Il primato spetta al numero 24 che non esce da 132 giorni (14 gennaio 2021), mentre al secondo posto troviamo il numero 17 uscito per l’ultima volta 125 giorni fa (21 gennaio 2021). Seguono i numeri 26 (25 febbraio 2021) e 42 (27 febbraio 2021) usciti rispettivamente 90 e 88 giorni fa. I numero 3 (2 marzo 2021) manca da 85 giorni, mentre i numero 61 (6 marzo 2021) manca da 81 giorni. Per il numero SuperStar il numero 67 che manca da 848 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 27 maggio 2021, numeri meno frequenti

Proseguiamo parlando dei numeri apparsi meno di frequente nel SuperEnalotto a cominciare dal numero 60 con una frequenza di 187. Seguono i numeri 23 e 18 con una frequenza rispettiva di 191 e 192, mentre i numeri 50 e 53 hanno una frequenza di 193. Il numero 5 ha una frequenza di 195, infine il numero 72 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 27 maggio 2021, le cifre più frequenti

Terminiamo parlando dei numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il primato spetta al numero 85 uscito lo scorso 4 maggio 2021 e con una frequenza di 252. Seguono con una frequenza di 244 i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021). Il numero 86 con una frequenza di 242 è uscito lo scorso 25 marzo 2021. Infine il numero 49 SuperStar che ha una frequenza di 40 è uscito per l’ultima volta 335 giorni fa ovvero il 25 giugno del 2020.