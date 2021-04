SuperEnalotto, estrazione 29 aprile 2021: tutti i numeri e le quote

Secondo appuntamento della settimana con le estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 29 aprile 2021. Tutti i numeri e le quote.

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono con il secondo appuntamento e ultimo per il mese di aprile prima dello stop di sabato 1° maggio 2021. Il jackpot sale ancora raggiungendo quota 145.100.000 euro un montepremi che si avvicina al quarto più alto della Storia del gioco ovvero gli oltre 147 milioni raggiunti a Bagnone in provincia di Massa – Carrara nel 2009.

Sono invece poco più di 30 i milioni che li separano dal record di 177 milioni arrivato nel 2010.

Parlando ancora di vincite non è stato ancora raggiunto né il “6” né il “5+1”, mentre questa volta c’è stato un solo “5” con il fortunato che ha vinto un ricco bottino di 210.691,78 euro. I “4” sono stati invece 518 con un montepremi di 368,41 euro a testa, mentre “4” sono stati oltre 18 mila (368,41 euro).

Infine i “2” sono stati oltre 298 mila (6,71 euro a testa). Chi sarà il prossimo a portare a casa l’intero jackpot? Nell’attesa non ci resta che scoprire quale sarà la combinazione fortunata estratta.

SuperEnalotto 29 aprile 2021 – l’estrazione

Vediamo adesso qual è stata la combinazione estratta martedì 27 aprile 2021:

41 – 49 – 56 – 58 – 60 – 68 ; Numero Jolly 59 ; Numero SuperStar: 79

SuperEnalotto 29 aprile 2021, come si gioca

Abbiamo parlato di vincite e di come il montepremi messo in palio nel SuperEnalotto sia tra i più alti in Europa, ora facciamo un ulteriore passo raccontando alcune curiosità sul questo gioco a premi che possiamo definire il “re” delle Lotterie. Iniziamo dai numeri da indovinare che sono 6 su 90 totali presenti sulla schedina, proprio come il Lotto.

Ad affiancare la sestina ordinaria del SuperEnalotto inoltre troviamo due numeri speciali vale a dire il numero Jolly e il numero SuperStar che ti consentono di accedere ad ulteriori vincite. Il primo viene affiancato alla serie ordinaria e viene individuato tra gli altri 84 numeri presenti sulla schedina. Il numero SuperStar diversamente viene acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Separati anche nell’estrazione venendo estratto da un’urna apposita. Ultimo, ma non meno importante la possibilità di associarlo ad uno o a più schedine.

SuperEnalotto 29 aprile 2021, i numeri ritardatari

Parlando di statistiche vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Sfiora le 160 assenze il numero 55 con 158 giorni di ritardo (21 novembre 2020), mentre il numero 23 lo segue con 155 giorni di ritardo (24 novembre 2020). Non esce da 134 giorni il numero 85 (15 dicembre 2020), mentre i numeri 64 e 14 sono assenti da 109 giorni ( 9 gennaio 2021). Il numero 24 non esce invece da 104 giorni, mentre per il numero SuperStar segnaliamo il numero 67 apparso per l’ultima volta 820 giorni fa (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 29 aprile 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri con le minori frequenze non segniamo aggiornamenti con il numero 60 che rimane il meno frequente con un valore di 183. Seguono i numeri 23, 18 e 50 con una frequenza rispettiva di 190, 191 e 192. I numeri 5 e 59 segnano una frequenza di 193, infine il numero 72 SuperStar riporta una frequenza di 16.

SuperEnalotto 29 aprile 2021 – i numeri più frequenti

Per ciò che riguarda i numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo il numero 85 con una frequenza di 251 e uscito l’ultima volta il 15 dicembre del 2020. Seguono i numeri 90 (1 aprile 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza del valore di 244. I numeri 82 (6 aprile 2021) e 55 (21 novembre 2020) riportano una frequenza del valore di 243. Infine il numero 86 segna una frequenza del valore di 242 (25 marzo 2021). Il numero 49 SuperStar ha infine una frequenza di 40 (25 giugno 2020).