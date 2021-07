SuperEnalotto, estrazione 29 luglio 2021: tutti i numeri e le quote

Secondo appuntamento della settimana per le estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 29 luglio 2021. Tutti i numeri estratti.

Il mese di luglio lentamente si avvia alla conclusione con il penultimo appuntamento di giovedì 29 luglio. Anche in vista di questo concorso numero 90, il montepremi continua a crescere arrivando a toccare quota 60.900.000 euro. Da segnalare che il muro da battere rimangono i 177 milioni di euro vinti nel 2011.

Lo scorso 22 maggio inoltre è stato raggiunto l’attesissimo “6” che ha permesso ad un fortunato di vincere oltre 156 milioni di euro. La ricevitoria è la Sisal Tabacchi rivendita 3 di via Roma a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche.

SuperEnalotto 29 luglio 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 89 di martedì 27 luglio:

36 – 24 – 82 – 1 – 6 – 83 ; Numero Jolly: 58 ; Numero Superstar: 78

Tornando a parlare ancora di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta non è stato centrato nè il “6”, né il “5+1”.

I “5” sono stati ben sei con un importo vinto pari a 27.948,42 € a testa. I “4” sono stati invece 593 con un premio vinto di 401,16 € a testa. I “3” invece sono stati 22.673 con un premio vinto di 25,63 € a testa, infine i “2” sono stati 340.111 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 29 luglio 2021, come si gioca

Entriamo nel cuore di questo gioco svelando alcune piccole curiosità alle quali prestare particolare attenzione specie se si è poco esperti. Iniziamo dal ricco montepremi che viene messo in palio tre volte a settimana ossia ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20.00 e che può essere considerato tra i più alti d’Europa.

Lo scopo del gioco è uno solo. Si porta a casa l’intero jackpot indovinando 6 numeri su 90.

In caso non dovesse essere raggiunto il “6”, il jackpot continuerà ad aumentare. Non ci sono limiti per la crescita del montepremi. Diversamente, in caso di vincita, la scalata del jackpot ricomincia da capo.

Segnaliamo altresì che le vincite possono raddoppiare grazie alla presenza di due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria vale a dire il numero Jolly e il Numero SuperStar. Il numero Jolly viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina, mentre il numero SuperStar può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Questo ultimo numero è separato anche nell’estrazione in quanto viene estratto in un’urna a parte e può essere associato ad una o più schedine.

Da tenere a mente che le possibilità di vincita aumentano ulteriormente grazie ai ricchi premi che possono essere riscossi ogni ora. Consigliamo di prestare attenzione al calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 29 luglio 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 154 giorni (25 febbraio 2021). Lo seguono i numeri 22 e 35 che mancano rispettivamente da 119 giorni (1 aprile 2021) e 112 giorni (8 aprile 2021). I numeri 12 e 80 non compaiono da 105 giorni (15 aprile 2021), mentre il numero 29 è assente da 96 giorni (24 aprile 2021). Il numero 67 Superstar infine non esce da 912 giorni vale a dire dal 29 gennaio 2019.

SuperEnalotto 29 luglio 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 194. Infine il numero 5 ha una frequenza di 195, mentre il numero 53 ha una frequenza di 196. Il numero 72 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 29 luglio 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 256 e uscito per l’ultima volta il 17 luglio del 2021. Segue il numero 86 che segna una frequenza di 246 (1 luglio 2021), mentre i numeri 55 (19 giugno 2021), 82 (27 luglio 2021), 90 (20 luglio 2021) e 77 (29 maggio 2021) segnano una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar che ha una frequenza di 41 è uscito per l’ultima volta il 17 giugno 2021.