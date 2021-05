SuperEnalotto, estrazione 29 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Ultimo appuntamento di maggio per queste estrazioni del SuperEnalotto di sabato 29 maggio. Tutti i numeri e le quote.

Terzo appuntamento e ultimo appuntamento del mese di maggio per queste estrazioni del SuperEnalotto di sabato 29 maggio. Ricordiamo questo mese è stato segnato dalla raggiungimento del tanto atteso “6” arrivato sabato 22 maggio 2021 dove nella ricevitoria Sisal Tabacchi rivendita 3 in via Roma a Montappone (FM) sono stati vinti oltre 156 milioni di euro.

La scalata quindi riparte con il jackpot messo in palio in questo concorso numero 64 di 33 milioni di euro. Il montepremi da battere rimane invece quello di 177 milioni di euro raggiunto ormai nel 2010. Ci si chiede ora se e quando questo muro verrà superato.

Tornando a parlare di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta c’è stato un nulla di fatto per il “6” e il “5+1”.

Sono stati tre i “5” con un montepremi vinto di 59.198,89 euro a testa. Sono stati 520 i “4” con un montepremi di 352,76 euro a testa. Infine i “3” sono stati 18.378 con un premio di 29,76 euro a testa, mentre i “2” sono stati 6,01 euro a testa.

SuperEnalotto 29 maggio 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 63 di giovedì 27 maggio:

24 – 38 – 81 – 86 – 88 – 89 ; Numero Jolly: 54 ; Numero Superstar: 71

SuperEnalotto 29 maggio 2021, come si gioca

Abbiamo parlato in modo dettagliato di quanto si può vincere nel gioco del SuperEnalotto. Vediamo adesso alcuni aspetti e curiosità da non perdere soprattutto per chi ha poca esperienza verso questo gioco a premi a cominciare dal jackpot messo in palio tre volte a settimana riconosciuto come uno dei più alti d’Europa. Lo scopo del gioco è noto: si sbanca il jackpot indovinando sei numeri su 90.

Le possibilità di vincita inoltre aumentano ulteriormente grazie alla presenza del Numero Jolly e del Numero SuperStar due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria. Il Jolly nello specifico si distingue in quanto viene individuato tra gli 84 numeri restanti presenti sulla schedina, mentre il numero SuperStar diversamente può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Si possono inoltre acquistare uno più SuperStar che possono essere associati alle schedine che si preferiscono. Infine il SuperStar è separato anche nell’estrazione in quanto viene estratto da un’urna dedicata.

Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 salvo eccezioni. Durante le festività il calendario potrebbe infatti subire delle variazioni. tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20. Ultimo, ma non meno importante segnaliamo che le vincite possono essere immediate con premi che possono essere riscossi ogni ora.

SuperEnalotto 29 maggio 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Il record spetta al numero 17 che non esce da 127 giorni (21 gennaio 2021). Al secondo posto troviamo il numero 26 (25 febbraio 2021) che manca all’appello da 92 giorni, mentre il numero 42 con 90 giorni di ritardo manca dal 27 febbraio 2021. I numeri 3 (2 marzo 2021) e 61 (6 marzo 2021) mancano rispettivamente da 87 e 83 giorni. Il numero 54 manca invece da 80 giorni (9 marzo 2021). Il numero 67 SuperStar rimane ancora il numero impossibile con i suoi 850 giorni di assenza (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 29 maggio 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. Segue il numero 23 con un valore di 191, mentre il numero 18 ha una frequenza di 192. I numeri 50 e 53 hanno una frequenza di 193, mentre il numero 5 ha un valore di 195. Per il SuperStar il numero 72 che ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 29 maggio 2021, i numeri più frequenti

Chiudiamo il cerchio con i numeri più frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar a cominciare dal primato del numero 85 con una frequenza di 252 (4 maggio 2021). Seguono i numeri 82 (13 maggio 2021), 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza di 244. Il numero 86 ha una frequenza di 243 (27 maggio 2021), infine il numero 49 SuperStar ha una frequenza di 40 (25 giugno 2021).