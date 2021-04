SuperEnalotto, estrazione 3 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Ci avviciniamo alla fine della settimana e presto potremo scoprire il prossimo vincitore del SuperEnalotto. Ecco i numeri vincenti dell'estrazione.

Ci avviciniamo alla fine di questa settimana che porterà alle festività pasquali e con esso arriva il terzo appuntamento del SuperEnalotto di questa prima settimana di aprile. Nel frattempo non accenna a fermarsi il Montepremi messo in palio arrivato al concorso n.

39 del primo aprile a superare il tetto dei 130milioni di euro toccando quota 131.300.000 di euro, un montepremi come di consueto importanti e destinato ancora ad aumentare.

Ricordiamo infatti che il montepremi messo più alto della Storia risale al 2010 quando vennero raggiunti gli oltre 177milioni. Superemo mai questo traguardo? solo il tempo ce lo dirà… intanto non ci resta altro che attendere i prossimi numeri attesi con l’estrazione del 3 aprile 2021.

SuperEnalotto: estrazione 3 aprile 2021

In attesa di sapere quale saranno i numeri vincenti estratti durante il prossimo concorso vi ricordiamo qual è stata a combinazione estratta nell’ultimo concorso del SuperEnalotto datato giovedì primo aprile 2021:

22 37 57 62 83 90 – Numero Jolly 3 – Numero SuperStar 87

Le regole per giocare al SuperEnalotto

Prima di entrare nel dettaglio di questo gioco è bene ricordare quali sono gli elementi base che caratterizzano questo gioco a cominciare dal Montepremi che viene aggiornato ad ogni concorso oltre ai già noti numeri che sono 6 sui 90 della classica schedina a differenza del million day dove i numeri sono 5 su 55.

Anche nel caso del SuperEnalotto il valore minimo della giocata parte da un euro.

Oltre ai consueti numeri del SuperEnalotto viene estratto inoltre il numero Jolly ovvero un numero speciale che dà la possibilità ai giocatori di poter avere ancora maggiori possibilità di vincere il montepremi. Questo numero viene scelto tra la serie di restanti 84 numeri presenti sulla schedina.

Il numero Superstar

Le possibilità di vincita non terminano con il numero jolly, ma continuano con il numero Superstar ovvero un numero che viene acquistato a parte con un supplemento di 0,50 centesimi in più e che viene scelto come per gli altri numero dal numero 1 fino al numero 90. Il Superstar può essere affiancato in caso di più giocate alle schedine che si desidera. Viene infine estratto da un’urna diversa rispetto a quella dove vengono estratti i classici numeri del SuperEnalotto.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Parliamo adesso di statistiche ricordando quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e del Superstar. Il numero che detiene ancora il primato è il 55 che manca ormai da ben 132 giorni (21 novembre 2020). Troviamo poi a seguire il numero 23 manca ormai dal 24 novembre 2020 ovvero da ben 129 giorni. Per ciò che riguarda il Superstar il primato spetta al numero 10, assente da 815 giorni e che manca da più di due anni ovvero dall’8 gennaio 2019. Segnaliamo inoltre il numero 1 che manca da ben 113 giorni ovvero dal 10 dicembre 2020.

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Dopo aver parlato dei numeri ritardatari parliamo i quali sono i numeri che non escono da diverso tempo al SuperEnalotto. Tra questi il primato spetta al numero 5 che manca da 193 concorsi, mentre lo seguono i numeri 50 e 53 assenti da 192 estrazioni. Da segnalare infine i numeri 18, 23 e 60 assenti rispettivamente da 191, 190 e 181 concorsi.

SuperEnalotto, i numeri più frequenti

Concludiamo adesso con i numeri più frequenti. Tra questi ultimi segnaliamo il numero 85 estratto 108 giorni fa (15 dicembre 2020) e seguito dal 90 estratto un giorno fa ovvero il primo aprile 2021. Tra i numeri più frequenti troviamo infine il numero 82 estratto 6 giorni fa il 27 marzo 2021. Infine il numero 86 che è stato estratto l’ultima volta 8 giorni fa ovvero lo scorso 25 marzo 2021.