SuperEnalotto, estrazione 3 gennaio 2022: tutti i numeri e le quote

Con l’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 3 gennaio 2022 prende ufficialmente il via il primo concorso del 2022. Tutti i numeri e le quote.

Il 2021 è stato finalmente lasciato alle spalle e con esso è stato salutato anche l’anno nuovo. Questo significa che anche il conto riparte da zero, ma non il jackpot che non smette di volare arrivando a toccare in vista di questo concorso n.

1 del 2022 133.700.000 euro. L’occasione di vincita si fa ghiotta ad ogni estrazione, ma la domanda che adesso ci facciamo è la seguente: chi sarà il primo fortunato sbancare l’intero jackpot nel 2022? Non ci resta che scoprirlo.

SuperEnalotto 3 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 156 di giovedì 30 dicembre 2021:

10 – 20 – 40 – 55 – 68 – 86 ; Numero Jolly 26 ; Numero Superstar 76

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati quindici invece i “5” che hanno portato a casa 14.965,12 €. I “4” sono stati invece 855 con un premio vinto di 266,67 € a testa. I “3” invece sono stati 33.069 con un premio vinto di 20,79 € a testa, infine i “2” sono stati 443.938 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 3 gennaio 2022, come si gioca

Passiamo oltre illustrando alcuni dettagli e curiosità da tenere d’occhio specie se si ha poca familiarità con questo gioco a premi a cominciare dal jackpot del SuperEnalotto, una cifra incredibile che viene messa in palio 3 giorni a settimana a dire ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00.

Scopo del gioco è quello di accedere al jackpot indovinando 6 numeri su 90.

Oltre ai giorni tradizionale è possibile aumentare significativamente le proprie possibilità di vincita. Questo è il caso delle vincite immediate che permettono di raggiungere ricchi premi ogni ora grazie ad una serie di estrazioni programmate ogni 5 minuti, ma anche dei numeri Jolly e SuperStar, due formule collaudatissime che non hanno bisogno di presentazioni. L’ultima parte del 2021 ha portato però anche altre due interessanti novità vale a dire WinBox e Second Chance, due modalità inedite che permettono di accedere a premi extra sia prima che durante l’estrazione.

Infine raccomandiamo di monitorare il calendario in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 3 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 123 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 111 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 109 giorni, mentre i numeri 29, 5 e 74 (21 settembre 2021) mancano da 104 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 823 giorni.

SuperEnalotto 3 gennaio 2022, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 18 che segna una frequenza di 194. Seguono i numeri 50, 23 e 60 che hanno una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 3 gennaio 2022, i numeri più fortunati

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (30 dicembre 2021) segna una frequenza di 253. Il numero 55 (30 dicembre 2021), segna una frequenza di 251, mentre il numero 6 (27 dicembre 2021) ha una frequenza di 250. Chiude con una frequenza di 248 il numero 90 (12 ottobre 2021). Infine il numero 49 SuperStar (14 dicembre 2021) ha una frequenza di 43.