SuperEnalotto, estrazione 3 luglio 2021: tutti i numeri e le quote

Il mese di luglio prosegue con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 3 luglio 2021. Tutti i numeri estratti e le quote.

Le estrazioni del mese di luglio proseguono con il concorso numero 79 di sabato 3 luglio. segnaliamo che che il jackpot messo in palio si sta progressivamente avvicinando alla prima soglia dei 50 milioni di euro. Il montepremi ha toccato quota 49.300.000 euro.

Da ricordare infatti che sabato 22 giugno è stato vinto l’agognato “6” che ha permesso al fortunato di vincere oltre 156 milioni di euro.

La ricevitoria fortunata è la Sisal Tabacchi rivendita 3 di via Roma a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche. Il montepremi da battere rimangono dunque i 177 milioni vinti nel 2011.

SuperEnalotto 3 luglio 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 78 di giovedì 1 luglio:

89 – 8 – 11 – 86 – 44 – 88 ; Numero Jolly: 31 ; Numero Superstar: 8

Tornando a parlare ancora di numeri e vincite segnaliamo che anche per questa volta non è stato centrato nè il “6”, né il “5+1”.

I “5” sono stati undici con un importo vinto pari a 15.495,96 € a testa. I “4” sono stati invece 799 con un premio vinto di 301,19 € a testa. I “3” invece sono stati 28.079 con un premio vinto di 21,00 € a testa, infine i “2” sono stati 358.037 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 3 luglio 2021, come si gioca

Abbiamo parlato approfonditamente di numeri e vincite legati a questo gioco a premi e iniziamo proprio dal jackpot che viene messo in palio per tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Lo scopo del gioco come potrebbe essere intuitivo pensare è quello di portare a casa l’intero jackpot: chi riesce a indovinare 6 numeri su 90 può vincere l’intero bottino. In caso contrario il jackpot aumenta.

Un’altro aspetto interessante riguarda le opportunità di vincita che possono aumentare ulteriormente grazie alla presenza di due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria, ovvero il numero Jolly e il Numero SuperStar. Il primo viene individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina. Diversamente il secondo può essere acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Ricordiamo inoltre che viene estratto in un’urna a parte. Infine può essere associato ad una o più schedine.

In aggiunta segnaliamo che è possibile accedere a vincite immediate che permettono di riscuotere premi ad ogni ora. Ultimo ma non meno importante consigliamo di monitorare il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 3 luglio 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 127 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 70 che manca all’appello da 111 giorni (13 marzo 2021), mentre il numero 16 manca invece da 97 giorni (27 marzo 2021). I numeri 90 e 22 non escono da 92 giorni (1 aprile 2021). Infine il numero 35 è assente da 85 giorni (8 aprile 2021). Per il numero SuperStar segnaliamo il 67 assente ormai da 885 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 3 luglio 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 187. I numeri 23 e 18 segnano una frequenza di 192, mentre il numero 50 ha una frequenza di 193. Infine i numeri 5 ha una frequenza di 195, mentre il numero 53 ha una frequenza di 196. Il numero 72 SuperStar segna una frequenza di 16.

SuperEnalotto 3 luglio 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 254 e uscito per l’ultima volta il 19 giugno del 2021. Seguono i numeri 86 che segna una frequenza di 246 (1 luglio 2021), mentre i numeri 55 (19 giugno 2021) e 77 (29 maggio 2021) segnano una frequenza di 245. Hanno invece una frequenza di 244 i numeri 82 (13 maggio 2021) e 90 (1 aprile 2021). Infine il numero 49 SuperStar che ha una frequenza di 41 è uscito per l’ultima volta il 17 giugno 2021.