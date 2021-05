SuperEnalotto, estrazione 3 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Primo appuntamento del mese per l’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 3 maggio 2021. Tutti i numeri e le quote.

Le estrazioni del SuperEnalotto con il concorso numero 52 di lunedì 3 maggio apre il mese di maggio dopo lo stop di sabato 1 maggio 2021. La scalata al jackpot anche stavolta non si ferma. Il montepremi che è diventato il alto d’europa è di ben 146.100.000 euro.

Una cifra che si sta avvicinando al quarto montepremi più alto della storia, ovvero agli oltre 147 milioni raggiunti nel 2009 a Bagnone in provincia di Massa – Carrara, mentre sono ormai poco più di 30 i milioni che separano dal primato di 177 milioni di euro vinti nel 2010.

Tornando ancora alle vincite sveliamo quali sono state le quote comunicate da Sisal relative al concorso n. 51 di giovedì 29 aprile 2021.

Anche questa volta infatti per il “6” o il “5+1” c’è stato un nulla di fatto, mentre sono stati tre i “5” con un montepremi di 68.306,43 euro a testa. I “4” sono stati invece 439 con un montepremi di 474,43 euro a testa. I “3” sono stati oltre 18 mila a testa con un montepremi di 34,56 euro a testa. Infine i “2” sono stati oltre 309 mila con un premio di 6,31 euro a testa.

Ripartiamo dunque da qui per la ricerca del fortunato che riuscirà finalmente a portare a casa il jackpot.

SuperEnalotto 3 maggio 2021 – l’estrazione

Vediamo quali sono i numeri estratti di lunedì 3 maggio 2021:

40 – 15 – 43 – 57 – 18 – 72 – Numero Jolly: 39 – Numero SuperStar: 12

Ecco invece qual è stata la combinazione estratta di giovedì 29 aprile 2021:

76 – 62 – 14 – 64 – 66 – 87 ; Numero Jolly: 79 ; Numero Superstar: 48

SuperEnalotto 3 maggio 2021 – come si gioca

Sveliamo ancora alcune curiosità sul SuperEnalotto che proprio per il suo montepremi da capogiro, viene considerato il gioco a premi più amato. Iniziamo dai numeri da giocare 6 su un totale di 90 presenti all’interno della schedina proprio come accade nel gioco del Lotto. Le estrazioni sono programmate tre volte a volte ovvero il martedì, giovedì e il sabato a partire dalle ore 20, anche se è possibile premi immediati che vengono riscossi ogni ora.

Aggiungiamo che è possibile vincere ulteriori premi grazie al Numero Jolly e al Numero SuperStar, due numeri speciali che si affiancano alla serie ordinaria. Il primo ovvero il numero Jolly viene individuato tra gli altri 84 numeri che troviamo nella schedina, mentre il numero SuperStar viene acquistato separatamente al costo di 0.50 euro cadauno. Viene estratto da un’urna apposita, inoltre può associato ad una o più che schedine.

SuperEnalotto 3 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Proseguiamo svelando quali sono stati i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Iniziamo dal 55 che rimane ancora il numero da battere con 162 giorni di ritardo (21 novembre 2020). Secondo il 23 che non compare da 159 giorni (24 novembre 2020). Seguono i numeri 85 (15 dicembre 2020) e 24 (14 gennaio 2021) che mancano all’appello rispettivamente da 138 e 108 giorni. Il numero 17 (21 gennaio 2021) non compare da 101 giorni, mentre il 50 è assente da 85 giorni (6 febbraio 2021). Per il SuperStar il numero 67 che non compare da 824 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 3 maggio 2021 – i numeri meno frequenti

Tra i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar troviamo il numero 60 con una frequenza pari a 183. Secondo il numero con una frequenza di 190. Seguono i numeri 18 e 50 con frequenza di 191 e 192. Chiudono con una frequenza di 193 i numeri 5 e 59. Per il SuperStar il numero 72 con frequenza di 16.

SuperEnalotto 3 maggio 2021 – i numeri più frequenti

Chiudiamo infine con i numeri con la maggiore frequenza del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero 85 con una frequenza di 251 è finora la cifra con il valore più alto. Secondi con un valore di 244 i numeri 90 (1 aprile 2021) e 77 (6 aprile 2021). I numeri 82 (27 marzo 2021) e 55 (21 novembre 2020) hanno una frequenza di 243. Segna infine una frequenza di 242 il numero 86 (25 marzo 2021). Il numero SuperStar 49 segna una frequenza di 40.