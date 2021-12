SuperEnalotto, estrazione 30 dicembre 2021: tutti i numeri e le quote

Ultimo appuntamento dell’anno per queste estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 30 dicembre 2021. Tutti i numeri e le quote.

E così siamo finalmente arrivati all’ultimo appuntamento del 2021 che prende il via con il concorso n. 156 del SuperEnalotto di giovedì 30 dicembre 2021. Eppure sono molte le sorprese che questo amatissimo gioco a premi può ancora riservare a cominciare dal jackpot che è arrivato a toccare quota 132.400.000,00 euro.

Una cifra dunque davvero stratosferica che rende le occasioni di vincita sempre più ghiotte. Nel 2022 riusciremo a conoscere un nuovo milionario? Solo il tempo potrà dirlo.

SuperEnalotto 30 dicembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 155 di martedì 28 dicembre 2021:

13 – 19 – 47 – 70 – 77 – 83 ; Numero Jolly: 31 ; Numero SuperStar: 59

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”.

Sono stati due invece i “5” che hanno portato a casa 74.916,01 €. I “4” sono stati invece 540 con un premio vinto di 284,00 € a testa. I “3” invece sono stati 20.056 con un premio vinto di 22,94 € a testa, infine i “2” sono stati 302.487 con un importo vinto di 5,00 € a testa.

SuperEnalotto 30 dicembre 2021, come si gioca

Entriamo ora nel cuore di questo gioco a premi parlando di alcune curiosità a cui prestare attenzione.

Non possiamo in questo senso non parlare del jackpot del SuperEnalotto, una somma a dir poco principesca che viene messa in palio tre volte a settimana ossia ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Questa somma inoltre può essere raggiunta indovinando 6 su 90.

A ciò dobbiamo aggiungere che, oltre ai tre canonici appuntamenti è possibile accedere a molte altre possibilità di vincita, tra cui un sistema di vincite immediate che, grazie ad estrazioni programmate ogni 5 minuti permette di accedere a ricchi premi ogni ora.

Non vanno nemmeno dimenticati i due collaudatissimi numeri Jolly e SuperStar che permettono di aumentare ulteriormente le proprie possibilità di vincita.

A partire dal primo ottobre 2021 sono state introdotte inoltre due importanti novità ossia WinBox e Second Chance, due formule inedite che permettono di accedere a premi extra sia durante che post estrazione. Consigliamo infine caldamente di tenere monitorato il calendario in quanto può essere soggetto a variazioni. Ricordiamo dunque con l’occasione che l’appuntamento di sabato 1 gennaio è stato spostato a lunedì 3 gennaio 2022.

SuperEnalotto 30 dicembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 119 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 107 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 105 giorni, mentre i numeri 29, 5 e 74 (21 settembre 2021) mancano da 100 giorni. Infine il numero 34 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 819 giorni.

SuperEnalotto 30 dicembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 18 che segna una frequenza di 194. Seguono i numeri 50, 23 e 60 che hanno una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 30 dicembre 2021. i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Segue con una frequenza di 254 il numero 77 uscito per l’ultima volta il 28 dicembre 2021, mentre il numero 86 (20 novembre 2021) segna una frequenza di 252. I numeri 6 (27 dicembre 2021) e 55 (2 novembre 2021) hanno una frequenza di 250. Chiude con una frequenza di 248 il numero 90 (12 ottobre 2021). Infine il numero 49 SuperStar (14 dicembre 2021) ha una frequenza di 43.