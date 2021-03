SuperEnalotto, estrazione 30 marzo 2021: i numeri fortunati

Il SuperEnalotto è uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: per l'estrazione del 30 marzo il Jakpot è da capogiro superando i 128 milioni.

Cifre da capogiro, immediatezza e semplicità nel gioco… sono tutte caratteristiche che hanno reso con il tempo il SuperEnalotto il re dei giochi a premi. La cifra attualmente da battere è importante come poche nella Storia di questo gioco con ben 128.900.000 euro di Jackpot.

Caccia dunque al prossimo fortunato che riuscirà a superare questo muro e a portare via l’ambito premio. Le estrazioni come per il Lotto hanno luogo il martedì, il giovedì e il venerdì sera anche se non è raro che queste ultime possano essere riprogrammate, magari a causa di qualche festività che si sovrappone.

Ultimo, ma non meno importante la possibilità di poter vincere anche solo con due numeri principali partendo da una giocata di solo un euro.

Un gioco insomma senza età capace di mettere d’accordo tutti, dinamico e divertente.

SuperEnalotto: l’ultima estrazione

Qui di seguito vediamo il risultato dell’ultima estrazione di sabato 27 marzo 2021. L’importo ora arrivato a 128.900.000 euro, era di totale 127.600.000 €. La combinazione estratta è la seguente:

16 – 19 – 41 – 72 – 78 – 82 – numero Jolly 70, numero Superstar – 46

Il Jackpot totale mai raggiunto nella Storia del SuperEnalotto e mai superato da allora rimane il record di 177.700.000 milioni di euro raggiunto ormai nel 2010. Questo Montepremi venne vinto grazie ad un sistema a 70 quote. Possiamo dunque senza dubbio affermare che grazie alle cifre imponenti previste ad ogni concorso il SuperEnalotto è riuscito a diventare uno dei giochi a premi più amati, non solo a livello nazionale dove ogni appuntamento è attesissimo, ma anche all’estero.

SuperEnalotto, come si gioca

Sei numeri da scegliere su 90 disponibili e moltissimi premi anche istantanei. Questo e molto altro rendono il SuperEnalotto il “re” indiscusso dei giochi a premi. Il prezzo per una giocata parte da un euro, ma si può vincere anche solo indovinando la combinazione di due numeri principali. Per ciò che riguarda il Montepremi in Palio non vengono fissati limiti che aumentano ad ogni concorso. Caratteristica portante del SuperEnalotto è il numero Jolly che permette ai giocatori di poter incrementare ulteriormente la propria vincita. Quest’ultimo numero viene scelto tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina.

Le schedine Superstar

A partire dal concorso del 28 marzo 2006 è stato introdotto SuperStar al fine di poter avere ancora maggiori possibilità di vincita. Consiste nella scelta di un numero selezionato tra 1 e 90 che viene poi estratto durante il concorso del SuperEnalotto. Tale cifra viene tuttavia estratta da un’urna diversa da quella destinata ai numero SuperEnalotto. Tale numero viene affiancato esclusivamente tramite attraverso questo tipo di gioco a premi e può essere acquistato con un supplemento di 50 centesimi in più. Il giocatore può altresì scegliere, qualora effettui più giocate, a quale o quante schedine associare il numero Superstar.

Le statistiche: i numeri ritardatari

Sono moltissimi i numeri che mancano all’appello del SuperEnalotto. Nel caso dei numeri ritardatari troviamo delle cifre assenti da oltre 100 estrazioni. Il numero che ha registrato maggiori assenze è il 55 che manca ormai da ben 128 estrazioni (21 novembre 2020), lo segue il numero 23 che non viene estratto dal 24 novembre 2020. Record anche per il numero Superstar 10, assente da 811 concorsi e che non appare addirittura dall’8 gennaio 2019. Assenti da 104 giorni i numeri 85 e 80 (15 dicembre 2020).

I numeri meno frequenti

Tra i numeri meno frequenti troviamo cifre che non appaiono addirittura da quasi 200 estrazioni. Questo è il caso dei numeri 50 e 53 che non appaiono da ben 192 estrazioni. I numeri 18 e 23 non appaiono rispettivamente da 191 e 190 concorsi. Il primato per il momento spetta al numero 5 che manca all’appello da 193 concorsi. Il 60 manca infine da 180 concorsi.

I numeri più frequenti

Parliamo infine dei numeri più frequenti apparsi nella sestina del SuperEnalotto. Tra questi troviamo il numero 2 apparso lo scorso 27 marzo 2021. Ad apparire lo scorso 25 marzo il numero 86. Il numero 90 invece è apparso 18 giorni fa esattamente il giorno 11 marzo 2021. Venticinque giorni fa ed esattamente il 4 marzo 2021 è apparso il numero 77. Per ciò che riguarda il numero superstar. Il numero ad essere apparso più di frequente è il numero 49 apparso 277 giorni fa e precisamente il 25 giugno 2020.