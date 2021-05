SuperEnalotto, estrazione 4 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Secondo appuntamento della settimana per questa estrazione del SuperEnalotto di martedì 4 maggio 2021.

Secondo appuntamento consecutivo della settimana per questo concorso numero 53 del SuperEnalotto di martedì 4 maggio 2021. Il montepremi vola sempre più alto toccando quota 147.300.000 milioni di euro. Un sorpasso importante questo che porta il jackpot del SuperEnalotto al quinto posto tra i jackpot più alti mai raggiunti dalla storia del gioco.

Inizia così ufficialmente il conto alla rovescia che potrebbe portare alla ricerca del jackpot del SuperEnalotto da battere e mai più raggiunto da 11 anni a questa parte con il record che risale al 2010 quando vennero superati i 177 milioni di euro.

Parlando ancora di vincite segnaliamo che anche per questa volta non sono stati totalizzati “6” o ancora “5+1”. Cinque persone hanno totalizzato “5” vincendo un importo di 47.210,70 a testa.

Sono stati 692 invece i “4” ad aver vinto un premio di 349,55 euro a testa. Oltre 25mila i “3” con un premio di 28,05 euro a testa. Infine sono stati oltre 403 mila i “2” con un premio di 5,57 euro.

SuperEnalotto 4 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco qual è stata la combinazione vincente di martedì 4 maggio 2021:

75 – 85 – 43 – 48 – 60 – 6 ; Numero Jolly: 1 ; Numero Superstar: 2

Vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta lunedì 3 maggio 2021.

15 – 18 – 40 – 43 – 57 – 72 ; Numero Jolly: 39 ; Numero SuperStar: 12

SuperEnalotto 4 maggio 2021 – come si gioca

Proseguiamo adesso parlando adesso delle regole che stanno alla base del SuperEnalotto, un gioco a premi tra i più amati che tiene incollati allo schermo migliaia di italiani che per tre volte a settimana tentano la scalata al jackpot nella speranza di portare a casa il montepremi ultramilionario, anche se ricordiamo è possibile riscuotere vincite ogni ora. I numeri ogni volta estratti sono 6 su un totale di 90 cifre sulla schedina proprio come nel gioco del Lotto.

Le possibilità di vincita nel SuperEnalotto inoltre raddoppiano grazie alla presenza di due numeri speciali vale a dire il numero Jolly e il numero SuperStar. Il numero Jolly nello specifico è un numero che si affianca alla serie ordinaria e viene scelto tra i restanti numeri della serie ordinaria. Diversamente il numero SuperStar è concepito come un numero che si separa da quest’ultima a cominciare dalla modalità di acquisto ovvero a parte al costo di 0.50 euro cadauno. Aspetto particolarmente interessante quello di poter scegliere a quale schedina associarlo. Separato anche nell’estrazione, in quanto viene estratto in un’urna dedicata.

SuperEnalotto 4 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Parliamo di statistiche scoprendo quali sono stati i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Il numero 55 detiene il primato con 164 giorni di ritardo (21 novembre 2020), lo segue il numero 23 con 161 giorni di ritardo (24 novembre 2020). ll numero 85 non compare da 140 giorni (15 dicembre 2020), mentre il numero 24 non esce da 110 giorni (14 gennaio 2021). Il numero 17 manca invece all’appello da 103 giorni (21 gennaio 2021). Infine il numero 50 manca da 87 giorni (6 febbraio 2021). Per il SuperStar il numero 87 che non esce dal 29 gennaio 2019.

SuperEnalotto 4 maggio 2021 – i numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti segnaliamo il numero 60 con una frequenza di 183. Il numero 23 ha invece una frequenza di 190, mentre i numeri 18 e 50 hanno una frequenza rispettiva di 191 e 192. I numeri 5 e 59 hanno una frequenza di 193. Per il SuperStar il numero 72 che una frequenza di 16.

SuperEnalotto 4 maggio 2021 – i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri più frequenti del SuperEnalotto. Il numero 85 con una frequenza di 251 (15 dicembre 2020), rimane il numero con la frequenza più alta. Seguono i numeri 90 (1 aprile 2021) e 77 (6 aprile 2021) che hanno una frequenza di 244. Con una frequenza di 243 segnaliamo i numeri 82 (27 marzo 2021) e 55 (21 novembre 2021). Infine il numero 86 ha una frequenza di 242 (25 marzo 2021). Per il numero SuperStar il numero 49 che ha una frequenza di 40 (25 giugno 2020).