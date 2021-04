SuperEnalotto, estrazione 6 aprile: tutti i numeri

Primo appuntamento dopo Pasqua del SuperEnalotto. Scopriamo quali sono tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 6 aprile.

Primo appuntamento della settimana per il SuperEnalotto che passato il periodo pasquale, riprende con un montepremi che è cresciuto ancora toccando quota 132.600.000 euro, una cifra imponente, la sesta attualmente in tutta la Storia del gioco con il picco che ricordiamo ha superato i 177 milioni nel 2010.

Nessuno infatti è riuscito a portare a casa il jackpot, mentre ci sono stati ben 3 giocatori che sono riusciti a raggiungere il “5” portando a casa un montepremi da sogno che supera gli 84 milioni. Chissà chi sarà il prossimo ad accaparrarsi l’intero Jackpot. Per scoprirlo non ci resta che scoprire i risultati dell’estrazione del 6 aprile.

SuperEnalotto: estrazione 6 aprile 2021

Come al solito vi ricordiamo la combinazione vincente dell’ultima estrazione di sabato 3 aprile 2021:

1 – 39 – 53 – 60 – 75 – 76 – Numero Jolly: 36 – Numero SuperStar: 8

SuperEnalotto, come si gioca

Del SuperEnalotto abbiamo già citato il montepremi “mastodontico”, ma quanti numeri è necessario indovinare per portare a casa l’intero bottino? A differenza del Million Day dove i numeri da indovinare sono 5, con il SuperEnalotto i numeri diventano ben 6 su un totale di 90. Come per il Million Day il valore della giocata minima parte da un euro.

Da tenere d’occhio il numero Jolly, un numero speciale che ad ogni estrazione permette di vincere ulteriori premi.

Tale numero viene individuato tra le restanti 84 cifre della schedina. Ultimo, ma non meno importante il Numero Superstar come per il Jolly ti dà possibilità di vincere ulteriori premi. Il costo del singolo numero prevede un supplemento di 0,50 centesimi in più. Può essere inoltre affiancato ad una o più schedine qualora si decida di acquistare più numeri. Questo numero si distingue dal fatto che viene estratto da un’urna diversa rispetto ai numeri ordinari del SuperEnalotto.

I numeri ritardatari del SuperEnalotto

Quando si parla di giochi a premi come il SuperEnalotto non si può non parlare di Statistiche. Il numero 55 resta ancora il numero detiene il maggior numero di ritardi con un’assenza di ormai 135 giorni (21 novembre 2020). Il secondo numero con maggiori ritardi è il 23 che manca ormai dal 24 novembre 2020 ovvero da ben 132 giorni. Segnaliamo inoltre i numeri 85 e 80 che mancano rispettivamente da 111 giorni ovvero dallo scorso 15 dicembre 2020. Per il numero Superstar il primato rimane saldo al numero 10, che manca all’appello dallo scorso 8 gennaio 2019 e non compare più da 818 giorni.

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Altrettanto importanti i numeri meno frequenti. Parliamo nel dettaglio di numeri che mancano da quasi 200 concorsi. Anche in questo caso troviamo due numeri che detengono saldi il primato ovvero i numeri 5 e 159 che non compaiono da 193 concorsi. Seguono questi ultimi i numeri 50, 18 e 23 che non compaiono rispettivamente da 192, 191 e 190 concorsi. Chiude il 60 con un’assenza di 182 concorsi. Il Superstar 72 non compare da 16 concorsi.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Altri numeri certamente da tenere d’occhio sono i numeri più frequenti secondo le statistiche del SuperEnalotto, un primato che attualmente spetta al numero 85 comparso 111 giorni fa (15 dicembre 2020). Il numero 90 è quello apparso più recentemente ovvero 4 giorni fa lo scorso 4 aprile 2021. Nove giorni fa è apparso il numero 82 (27 marzo 2021). Chiude il numero 86 che è stato estratto l’ultima volta 11 giorni fa ovvero lo scorso 25 marzo 2021.