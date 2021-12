SuperEnalotto, estrazione 7 dicembre 2021: tutti i numeri e le quote

Primo appuntamento di una nuova settimana con le estrazioni del SuperEnalotto di martedì 7 dicembre 2021. Scopriamo tutti i numeri vincenti.

Il primo weekend di dicembre è stato ufficialmente archiviato, ma una nuova estrazione è pronta ad iniziare con il concorso n. 146 del SuperEnalotto di martedì 7 dicembre 2021. Dicembre è dunque iniziato, eppure il jackpot vola sempre più in alto arrivando a toccare ben 120.800.000 euro.

Una somma dunque che rende i giochi interessanti ad ogni estrazione.

Non va inoltre dimenticato che la soglia fatidica dei 100 milioni di euro è stata raggiunta per la seconda volta in questo 2021. La domanda che ci si chiede è chi sarà il prossimo a portare a casa l’intero montepremi. Non ci resta dunque null’altro da fare se non scoprire quale sarà la combinazione vincente estratta.

SuperEnalotto 7 dicembre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 145 di sabato 4 dicembre:

68 – 76 – 37 – 43 – 85 – 72 ; Numero Jolly 27 ; Numero Superstar 11

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6”, né il “5+1”. Sono stati quattro i “5” con un premio di 59.655,55 € a testa. I “4” sono stati invece 712 con un premio vinto di 340,10 € a testa.

I “3” invece sono stati 23.874 con un premio vinto di 30,60 € a testa, infine i “2” sono stati 366.833 con un importo vinto di 6,19 € a testa.

SuperEnalotto 7 dicembre 2021, come si gioca

Abbiamo parlato di numeri e di quanto è possibile vincere al SuperEnalotto. Ora vale la pena soffermarsi su altre curiosità di alcuni dettagli a cui prestare particolare attenzione, specie se si ha poca familiarità con il SuperEnalotto.

Non possiamo non parlare del jackpot a dir poco stratosferico che viene messo in palio tre volte a settimana, ossia ogni martedì, giovedì e sabato 2021. Questa cifra multimilionaria può essere portata a casa indovinando 6 numeri su 90. Le possibilità di vincita non finiscono però qui.

Oltre ai collaudati numeri Jolly e SuperStar, grazie al sistema di vincite immediate, è possibile riscuotere ricchi premi ad ogni ora, attraverso estrazioni programmate ogni 5 minuti.

Non solo. A partire dal primo ottobre 2021, sono state introdotte due formule inedite, WinBox e Second Chance che danno la possibilità di accedere a premi extra sia durante che post estrazione. Si raccomanda infine caldamente di tenere monitorato il calendario delle estrazioni, in quanto quest’ultimo può essere soggetto a variazioni.

SuperEnalotto 7 dicembre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 35 (21 agosto 2021) che non esce da 108 giorni. Il numero 39 (2 settembre 2021) manca da 96 giorni, mentre il numero 69 (14 settembre 2021) non compare invece da 84 giorni. Il numero 16 (16 settembre 2021) non esce da 82 giorni, mentre i numeri 29 e 5 (21 settembre 2021) mancano da 77 giorni. Infine il numero 74 SuperStar (3 ottobre 2019) non esce da 796 giorni.

SuperEnalotto 7 dicembre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta ai numeri 23 e 18 che segnano una frequenza di 194. I numeri 50 e 60 hanno una frequenza di 195. Infine il numero 5 ha una frequenza di 198, mentre il numero 53 ha una frequenza di 199. Il numero 81 SuperStar ha una frequenza di 17.

SuperEnalotto 7 dicembre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 260 e uscito per l’ultima volta il 4 dicembre 2021. Seguono con una frequenza di 252 i numeri 86 (20 novembre 2021) e 77 (2 novembre 2021). Il numero 55 (2 novembre 2021) ha una frequenza di 250, mentre i numeri 6 (25 novembre 2021) e 90 (12 ottobre 2021), segnano una frequenza di 248. Infine il numero 49 SuperStar (13 novembre 2021) ha invece una frequenza di 42.