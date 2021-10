SuperEnalotto, estrazione 7 ottobre 2021: tutti i numeri e le quote

Le estrazioni del SuperEnalotto proseguono con il secondo appuntamento della settimana di giovedì 7 ottobre 2021. Tutti i numeri e le quote.

Secondo appuntamento della settimana per queste estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 7 ottobre 2021. Il mese di ottobre è iniziato da poco, ma le soddisfazioni non sono mancate. Il jackpot non accenna a fermarsi. In vista del concorso n. 120 il montepremi messo in palio è arrivato a toccare quota 91.500.000 euro.

Si tratta questa di una somma che ad ogni concorso si fa via via sempre più interessante. Nell’attesa di scoprire chi sarà il prossimo milionario scopriamo quali sono i numeri estratti e le quote.

SuperEnalotto 7 ottobre 2021, l’estrazione

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta del concorso numero 119 di martedì 5 ottobre:

21 – 66 – 62 – 40 – 85 – 73 ; Numero Jolly: 58 ; Numero Superstar: 67

Parlando ancora di vincite legate a questo gioco a premi, segnaliamo che non è stato centrato né il “6” né il “5+1”.

I “5” sono stati tre con un importo vinto pari a 60.567,74 € a testa. I “4” sono stati invece 505 con un premio vinto di 367,49 € a testa. I “3” invece sono stati 16.563 con un premio vinto di 33,66 € a testa, infine i “2” sono stati 277.813 con un importo vinto di 6,22 € a testa.

SuperEnalotto 7 ottobre 2021, come si gioca

Specie per chi ha poca conoscenza di questo gioco a premi, vale la pena rivedere alcune curiosità e dettagli a cui prestare attenzione. Iniziamo proprio dal jackpot da capogiro messo in palio che può essere raggiunto tre volte a settimana indovinando 6 numeri su 90. Proprio come il Lotto inoltre le estrazioni sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. A questo proposito ricordiamo che la vincita più alta mai raggiunta nella storia ammonta a oltre 209 milioni di euro.

L’ultima in ordine di tempo è arrivata lo scorso maggio 2021 dove sono stati vinti ben 156 milioni di euro.

Aggiungiamo che il sistema delle vincite del SuperEnalotto va oltre il jackpot. Oltre alla serie ordinaria sono presenti due numeri speciali, il numero Jolly e il numero SuperStar che permettono di raggiungere ulteriori premi. Con WinBox e Second Chance inoltre è possibile portare il gioco su un altro livello. Sia durante l’estrazione che post-estrazione infatti è possibile rappoppiare le proprie occasioni di vincita grazie anche ad una perfetta integrazione con il digitale.

Non finisce qui. Grazie alle vincite istantanee il SuperEnalotto permette di raggiungere ulteriori fasce di premi che possono essere riscossi ad ogni ora. Infine si consiglia caldamente di tenere costantemente monitorato il calendario delle estrazioni in quanto nei giorni festivi potrebbe essere soggetto a delle variazioni.

SuperEnalotto 7 ottobre 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto. Al primo posto troviamo il numero 26 che non esce da 224 giorni (25 febbraio 2021). Lo segue il numero 23 (29 maggio 2021), non esce da 131 giorni, mentre il numero 13 (10 luglio 2021) manca da 89 giorni. il numero 57 (15 luglio 2021) è assente da 84 concorsi. Infine i numeri 50 e 25 (24 luglio 2021) mancano da 75 giorni. Il numero 42 invece non esce da 933 concorsi e manca dal 19 marzo 2019.

SuperEnalotto 7 ottobre 2021, numeri meno frequenti

Per ciò che riguarda i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar segnaliamo che il primato spetta al numero 60 con una frequenza di 189. Il numero 23 ha una frequenza di 192 mentre il numero 18 segna una frequenza di 193. Il numero 50 ha una frequenza di 194. Infine i numeri 5 e 53 hanno una frequenza di 198. Il numero 30 SuperStar ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 7 ottobre 2021, i numeri più frequenti

Terminiamo con i numeri apparsi più di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar a cominciare dal numero 85 con una frequenza di 258 e uscito per l’ultima volta il 5 ottobre 2021. Segnano una frequenza di 248 i numeri 86 (9 settembre 2021) e 55 (26 agosto 2021), mentre seguono con una frequenza di 247 i numeri 90 (21 agosto 2021) e 77 (31 agosto 2021). Il numero 82 (27 luglio 2021) ha una frequenza di 245. Infine il numero 49 SuperStar (17 giugno) ha infine una frequenza di 41.