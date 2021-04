SuperEnalotto, estrazione 8 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Secondo appuntamento della settimana per il SuperEnalotto. Scopriamo quali sono tutti i numeri vincenti dell’estrazione dell’8 aprile 2021.

Proseguono le estrazioni del SuperEnalotto in questa seconda settimana di aprile. cresce ancora il jackpot messo in palio che ha toccato quota 133.800.000 euro. Si avvicina quindi ancora al record dei 177 milioni di euro raggiunti nel 2010.

Nessuno ha totalizzato il sei, mentre ci sono stati ben 4 cinque questa con una vincita pari a 46.606, 95 euro ciascuno, 737 sono stati i quattro, mentre sono moltissimi ad aver totalizzato il tre e il due.

La domanda che in molti adesso si saranno fatti è la seguente. Chi sarà il prossimo a totalizzare sei al “SuperEnalotto”? Non ci resta che attendere la combinazione vincente dell’estrazione di giovedì 8 aprile.

SuperEnalotto: estrazione 8 aprile 2021

Adesso ricapitoliamo e riportiamo qual è stata l’ultima combinazione estratta martedì 6 aprile 2021:

77 – 89 – 78 27 – 7 – 73 – Numero Jolly: 26 – Numero SuperStar: 41

SuperEnalotto, le regole

Abbiamo parlato poco fa di vincite, del montepremi che ha superato ormai i 130 milioni di euro. Ora facciamo un passo indietro ricordando invece quanti sono i numeri da indovinare necessari per portare a casa l’intero jackpot.

Nello specifico vince il montepremi più alto chi indovina tutti e sei i numeri su un totale di 90 presenti sulla schedina. Il valore minimo della giocata come per il Million Day parte da un euro.

Si aggiungono ai numeri estratti anche due numeri speciali ovvero il numero Jolly e il SuperStar. Il Primo dà la possibilità di accedere ad ulteriori premi e viene scelto tra i restanti 84 numeri. Da tenere d’occhio il numero Jolly, un numero speciale che ad ogni estrazione permette di vincere ulteriori premi. Il secondo ovvero il numero Superstar, come per il primo ti permette di accedere ad altri premi, con la differenza che viene pagato a parte. Costa infatti 0,50 centesimi in più e in caso di giocate multiple può essere affiancato ad una o più schedine. Si possono inoltre acquistare più numeri superstar. Viene estratto da un’urna diversa rispetto a quelle previste per i numeri della serie ordinaria del SuperEnalotto.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Parliamo adesso nei numeri ritardatari del SuperEnalotto e del SuperStar. In questa serie troviamo molte conferme il 55 che sfiora le 140 assenze toccando quota 137 giorni (21 novembre 2020). A seguire troviamo come il numero 23 che che ha totalizzato 134 giorni di assenza (24 novembre 2020) Tra i numeri che segnaliamo troviamo i numeri 85 e 80 che non appaiono rispettivamente da 113 giorni ovvero dallo scorso 15 dicembre 2020. Rimane ancora il numero “impossibile” il numero SuperStar 10 che manca all’appello dallo scorso 8 gennaio 2019 e non compare più da 820 giorni.

SuperEnalotto, numeri meno frequenti

Situazione simile rispetto all’ultimo concorso la statistica che riguarda i numeri apparsi meno di frequente nel SuperEnalotto e nel SuperStar. Troviamo ancora una volta primi con un’assenza di 193 concorsi i numeri 5 e 159. Si avvicinano in termini di giorni di assenza i numeri 18, 23 e 50 che mancano rispettivamente da 191, 190 e 192 concorsi. Il numero 60 manca da 182 estrazioni. il 72 da 16 concorsi.

I numeri più frequenti del SuperEnalotto

Concludiamo con i numeri apparsi invece più di frequente secondo le statistiche del SuperEnalotto e del SuperStar. Tra questi segnaliamo il numero 85 comparso 113 giorni fa (15 dicembre 2020). Tra i numeri apparsi più di recente troviamo il 77 apparso nell’ultima estrazione del 6 aprile 2021. Lo segue il 90 apparso 6 giorni fa ovvero nell’estrazione del primo aprile del 2021. Undici giorni fa è apparso il numero 82 (27 marzo 2021). Chiude il numero 86 che è stato estratto l’ultima volta tredici giorni fa ovvero lo scorso 25 marzo 2021. Per il SuperStar troviamo infine il 49 apparso 286 giorni fa.