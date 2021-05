SuperEnalotto, estrazione 8 maggio 2021: tutti i numeri e le quote

Con l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 8 maggio 2021 si chiude la prima settimana di maggio. Tutti i numeri e le quote.

Ormai che ve lo diciamo a fare? Anche per questo concorso numero 55 di sabato 8 maggio 2021 arriviamo con un nulla di fatto. Il montepremi del SuperEnalotto vola ancora toccando quota 149.500.000 euro avvicinandosi ai fatidici 150 milioni di euro.

Una cifra stellare che si conferma per l’ennesima volta la più alta d’Europa. Il record agognato dei 177 milioni raggiunti nel 2010 si avvicina sempre più con il divario tra i due importi che è sceso sotto i 30 milioni.

Parliamo ancora di vincite. Nel concorso numero 54 non sono stati raggiunti né “6” né “5+1”. I “5” sono stati invece ben quattro con un montepremi vinto pari a 50.987,70 euro a testa.

Sono stati inoltre 896 i “4” con un premio vinto di 234,14 euro a testa. Oltre 29mila i “3” con un premio di 21,34 euro a testa. Infine i “2” sono stati oltre 410mila con un premio di 5 euro a testa.

SuperEnalotto 8 maggio 2021 – l’estrazione

Scopriamo quali sono stati i numeri estratti sabato 8 maggio:

37 – 38 – 44 – 45 – 60 – 55 ; Numero Jolly: 66 ; Numero SuperStar: 10

Rivediamo qual è stata la combinazione vincente estratta nel concorso numero 54 di giovedì 6 maggio 2021:

5 – 28 – 38 – 55 – 79 – 89 ; Numero Jolly: 31 ; Numero SuperStar: 26

SuperEnalotto 8 maggio, come si gioca

Ma come si gioca al SuperEnalotto? Quali sono i dettagli da non perdere? se fino a poco fa abbiamo parlato di quote di quanto è possibile vincere, sono molte le cose da sapere specialmente per chi si approccia per le prime volte a questo amatissimo gioco a premi. Partiamo dal principio ovvero dalle estrazioni che sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, salvo i giorni festivi dove il calendario potrebbe subire una variazione. Ad ogni concorso i numeri che vengono estratti sono 6 su un totale di 90 cifre presenti sulla schedina.

Ricordiamo che è possibile accedere a ulteriori vincite grazie al Numero Jolly e al Numero SuperStar ovvero due numeri speciali che si affiancano alla sestina ordinaria. Il primo si differenzia dalla seconda per il fatto che viene estratta insieme alla serie ordinaria e viene individuata tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina. Il secondo invece viene estratto separatamente da un’urna dedicata e può essere acquistato al costo di 0,50 euro cadauno. Si può inoltre scegliere a quale schedina associarlo.

SuperEnalotto 8 maggio, i numeri ritardatari

Di seguito vediamo quali sono i numeri ritardatari del SuperEnalotto e SuperStar. Il numero 23 detiene ancora il primato con un ritardo di 164 giorni (24 novembre 2020). Segue il numero 24 che non compare da 113 giorni (14 gennaio 2021). Il numero 17 non esce invece da 106 giorni (21 novembre 2021). Il numero 50 è assente da 90 giorni (6 febbraio 2021). Il numero 26 non compare da 71 giorni (25 febbraio 2021), infine il numero 69 è assente da 69 giorni (27 febbraio 2021). Per il numero SuperStar il 67 che manca ormai da 892 giorni (29 gennaio 2019).

SuperEnalotto 8 maggio, numeri meno frequenti

Proseguiamo parlando di quali sono i numeri meno frequenti del SuperEnalotto e del SuperStar. Il numero 60 è quello con la minore frequenza con un valore di 184. Segue il numero 23 con una frequenza di 190, mentre i numeri 50 e 18 hanno una frequenza di 192. Infine i numeri 59 e 53 hanno una frequenza di 193. Per il SuperStar il numero 72 che ha una frequenza di 16.

SuperEnalotto 8 maggio – i numeri più frequenti

Parliamo infine dei numeri più frequenti. Al primo posto troviamo il numero 85 (4 maggio 2021) con una frequenza di 252. Seguono i numeri 90 (1 aprile 2021), 55 (6 maggio 2021) e 77 (6 aprile 2021) con una frequenza di 244. Il numero 82 (27 marzo 2021) ha una frequenza di 243, infine il numero 79 ha una frequenza di 242 (6 maggio 2021). Per il SuperStar il numero 49 (25 giugno 2020).