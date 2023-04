In Italia è vera febbre da Superenalotto e per l’eestrazione del 6 aprile 2023 ecco tutti i numeri vincenti e le quote assegnate a chi è stato baciato dalla Dea Bendata. C’è un dato generale ed è quello per cui in Italia ci sono stati sette fortunati che hanno centrato un 5 e che si sono portati a casa una bella somma. Insomma, nel paese fra Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si è tutti in attesa e le estrazioni di ieri giovedì 6 aprile 2023, non hanno fatto eccezione.

Superenalotto, estrazione del 6 aprile

I sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) sono ormai un appuntamento che fa gola a molti, dopo le ultime due mostruose vincite realizzate in questo primo quadrimestre dell’anno. Il primo dato da precisare è che nell’estrazione di ieri non è stato centrato nessun 6 o 5+1, ma sette fortunati hanno centrato il 5 vincendo oltre 32mila euro ciascuno. Questo significa che non ci sono milionari in euro in più ma anche che il Montepremi della prossima estrazione del SuperEnalotto supera così i 13 milioni di euro.

La sestina fortunata non è stata centrata

La sestina vincente del SuperEnalotto di ieri, giovedì 6 aprile 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar è stata questa: Combinazione vincente SuperEnalotto: 45 4 42 30 28 50. Numero Jolly: 27. Numero Superstar: 55. Sette fortunati hanno centrato il 5, vincendo oltre 32mila euro ciascuno. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 13 milioni di euro.