SuperEnalotto, estrazione primo aprile 2021: tutti i numeri 

Il SuperEnalotto è uno dei giochi a premi più seguiti e amati. Scopriamo i numeri vincenti dell'estrazione primo aprile 2021.

Cresce ancora il montepremi del SuperEnalotto che è arrivato con il concorso n. 38 del 30 marzo 2021 a 129.900.000. Una cifra quindi importante, che rimane ancora lontana dagli oltre 177 milioni raggiunti ormai nel 2010 e che attualmente rimane il jackpot da battere.

Uno degli aspetti infatti che contraddistingue il SuperEnalotto è proprio questo: le cifre da capogiro ogni volta messe in palio, la semplicità di gioco, nonché la capacità di coinvolgere il giocatore ogni volta. Questi e tanti altri aspetti rendono il SuperEnalotto uno dei giochi a premi da sempre più amati, un vero e proprio “re”, ormai da anni appuntamento fisso di migliaia di italiani per tre volte a settimana (la sera del martedì, giovedì e sabato) che sfidano la fortuna andando a caccia del tanto agognato premio.

Cosa rende il SuperEnalotto tanto unico? Senz’altro la possibilità di poter accedere ai premi anche solo indovinando due numeri principali grazie ad una giocata che può partire da solo un euro. Chi sarà quindi il prossimo fortunato che riuscirà a portare a casa il jackpot? Scopriamo intanto quali sono i numeri fortunati di questo gioco che da anni riesce a mettere d’accordo tutti e che non conosce età.

SuperEnalotto: l’ estrazione del primo aprile 2021

Nell’attesa di scoprire quali saranno i numeri estratti al prossimo concorso vi illustriamo quali sono stati quelli vincenti dell’estrazione dell’ultimo concorso del 30 marzo 2021. Ricordiamo che il montepremi adesso è di 129.900.000 euro. Ecco la combinazione vincente:

10- 25 – 41 – 58 – 78 – 87 – numero Jolly 73, numero Superstar – 33

Come già accennato prima, il Jackpot totale attualmente da battere rimane quello di 177 milioni e 700mila euro raggiunto undici anni fa, nel 2010, un montepremi che venne vinto allora attraverso un sistema a 70 quote. Eppure proprio questo risulta essere senz’altro il fattore vincente che rende il SuperEnalotto, il classico gioco a premi per eccellenza, quello a cui ciascuno almeno una volta nella vita dovrebbe tentare. Un gioco a premi tanto amato in Italia, quando all’estero.

Come si gioca al SuperEnalotto?

Ricordiamo di seguito quali sono le modalità di gioco del SuperEnalotto? Per vincere il jackpot in palio è necessario indovinare sei numeri su 90 presenti sulla schedina. Come per il Million Day il prezzo della singola giocata parte da un euro. Per iniziare a vincere è però sufficiente indovinare anche solo la combinazione di due numeri principali. Il jackpot aumenta di volta in volta e non ci sono limiti sulle sue possibilità di crescita. Tra gli elementi portanti che troviamo nel SuperEnalotto è presente il numero Jolly. Quest’ultimo numero dà modo ai giocatori di poter aumentare ulteriormente le proprie possibilità di vincita. Il numero jolly viene in generale individuato tra i restanti 84 numeri presenti sulla schedina.

Cosa sono le schedine Superstar

Oltre al già citato numero jolly, un’altro elemento caratterizzante di questo gioco a premi è il SuperStar che come per il numero jolly permette di poter avere ancora altre possibilità di vincere un premio. Si tratta nello specifico di un numero che dovrà essere selezionato dai numeri che come di consueto vanno da 1 a 90. Quest’ultimo verrà poi estratto durante il concorso del SuperEnalotto. A differenza dei numeri canonici, il Superstar deve essere tuttavia estratto da un’urna diversa rispetto a quella prevista dal SuperEnalotto. Da tenere a mente che tale numero può essere solamente affiancato al SuperEnalotto. Il costo del numero Superstar prevede un supplemento di 50 centesimi in più. Ultimo, ma non meno importante la possibilità per il giocatore di poter scegliere, in caso di giocate multiple, a quale o quante schedine associare questo numero speciale.

I numeri ritardatari secondo le statistiche

Quali sono i numeri da tenere d’occhio e che sono considerati ritardatari secondo le statistiche del SuperEnalotto? Si tratta di numeri che nella quasi totalità dei casi mancano da oltre 100 estrazioni. Il numero che finora ha ha registrato il primato per ciò che riguarda le maggiori assenze è il 55 che manca ormai da ben 130 estrazioni (21 novembre 2020) e che è seguito dal numero 23 che non viene estratto dal 24 novembre 2020 e che manca dal 127 concorsi. Primato anche per il numero Superstar 10, assente da 813 estrazioni e che manca addirittura dall’8 gennaio 2019. Da citare i numeri 85 e 80 assenti da 106 estrazioni (15 dicembre 2020).

I numeri meno frequenti secondo le statistiche

Oltre ai numeri cosiddetti “ritardatari” è necessario seguire con attenzione quali sono quelli usciti meno negli ultimi concorsi del SuperEnalotto. Si tratta in questo caso di numeri che non appaiono addirittura da quasi 200 estrazioni. Partiamo con i numeri 50 e 53 che non appaiono da ben 192 estrazioni. I numeri 18 e 23 sono assenti rispettivamente da 191 e 190 concorsi. Record inoltre inoltre per il numero 5 che manca all’appello da 193 concorsi. Il 60 manca infine all’appello da 181 concorsi.

I numeri più frequenti secondo le statistiche

Completiamo il quadro addentrandoci in quelli che sono i numeri più frequenti apparsi nella sestina del SuperEnalotto. Tra questi troviamo il numero 82 apparso 4 giorni fa ed esattamente lo scorso 27 marzo 2021. Il numero 86 è apparso invece 6 giorni fa ovvero lo scorso 25 marzo. Tra i numeri più frequenti anche il 90 invece è apparso 20 giorni fa ovvero il giorno 11 marzo 2021. Ventisette giorni fa ovvero lo scorso 4 marzo 2021 è apparso il numero 77. Il numero Superstar ad essere apparso maggiormente è il numero 49 apparso 279 giorni fa ovvero il 25 giugno 2020.