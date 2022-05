Per la seconda volta nella storia del concorso, il jackpot del SuperEnalotto supera i 200 milioni di euro, avvicinandosi al record del 2019.

Il jackpot del SuperEnalotto sarà di più di 201 milioni di euro

Nell’estrazione in programma martedì 10 maggio 2022, infatti, saranno messi in palio 201,4 milioni di euro: è il più alto montepremi di tutte le lotterie del mondo.

L’ultima vincita risale al maggio 2021

L’ultima sestina indovinata risale al 22 maggio 2021. La vincita venne registrata nel comune di Montappone, in provincia di Fermo, dove il fortunato vincitore giocò la schedina da soli 2 euro che gli consentì di aggiudicarsi ben 156 milioni.

Il montepremi fu riscosso in un tempo record, solamente qualche giorno dopo.

In totale sono stati 124 i jackpot assegnati in 25 anni

Lanciato come sostituto dell’Enalotto alla fine del 1997, il SuperEnalotto è diventato velocemente un fenomeno molto amato in tutta Italia. In tutta la sua storia, sono stati in totale 124 i jackpot assegnati.

