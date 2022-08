Superenalotto, nessun 6 ma boom di 5: ecco dove

Lo scorso 18 agosto nessuno in Italia ha centrato il 6 al Superenalotto, ma si è registrato un boom di "5".

Lo scorso 18 agosto nessuno in Italia ha centrato il 6 al Superenalotto, ma si è registrato un boom di 5 che hanno fruttato quasi 28mila euro ad ogni giocatore.

Superenalotto, nessun 6 ma boom di 5

Il jackpot del Supernenalotto registra ancora nuovi record: lo scorso giovedì 18 agosto nessuno ha centrato il tanto ambito 6, ma in attesa che la dea bendata facesse guadagnare 257,2 milioni di euro, in Italia si è registrato un boom di 5.

La fortuna infatti avrebbe fatto visita a ben 9 giocatori sparsi fra Nord e Sud, per un bottino di quasi 28mila euro ciascuno, come riporta Agipronews.

Dalla Lombardia alla Calabria: ecco dove si vince

La prima vincita si è registrata in un bar di Pagazzano, a Bergamo, e restando sempre in Lombardia, la seconda è stata registrata nei tabacchi di via IV Novembre 49 a Soresina, in provincia di Cremona.

In Trentino Alto Adige hanno convalidato la vittoria a un giocatore del tabaccaio di via Maccani 36 a Trento, mentre la seconda vittoria si è registrata a Canazei, nella Strada Pareda, numero 5.

Anche l’Emilia-Romagna va a segno con due “5” dal valore di 28.074, 52 euro. La prima vittoria è avvenuta nella tabaccheria di Corso Matteotti 11 a Jolanda, in provincia di Ferrara, mentre la seconda si registra in un esercizio di piazza Tre Martiri 14 a Bagnocavallo, provincia di Ravenna.

Infine segnaliamo la Calabria, dove la giocata vincente sempre dal valore di 28.074,52 euro è stata convalidata a San Calogero (Vibo Valentia), nell’esercizio commerciale di viale della Musica 152.