SuperEnalotto, quattro fortunati realizzano il “5”: ecco quanto vincono

Vincita da sogno per ben quattro fortunati che nell'estrazione del SuperEnalotto hanno portato a casa oltre 51mila euro grazie al "5". Tutti i dettagli.

Serata fortunata per ben quattro fortunati che sono riusciti a portare a casa ben 51mila euro grazie al “5”. La Dea bendata ha anche baciato altri due giocatori che hanno vinto ciascuno 41.460 euro con il “4 stella”. Del “6” invece non se ne vede l’ombra.

La combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 10 febbraio

Di seguito vediamo qual è stata la combinazione fortunata:

25 – 35 – 51 – 52 – 58 – 59 ; Numero Jolly: 82, Numero Superstar: 71

Queste invece sono le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 4 € 51.075,16

4 € 51.075,16 punti 4: 503 € 414,60

503 € 414,60 punti 3: 19.270 € 32,53

19.270 € 32,53 punti 2: 316.632 € 6,14

Il jackpot ora vola sempre più in alto

Nel frattempo la scalata del jackpot non accenna a fermarsi. Il montepremi ha infatti toccato quota 155 milioni euro. Vale la pena inoltre segnalare che solo un milione separa dall’ultimo “6” raggiunto a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche dove un fortunato, a maggio 2021, è riuscito a portare a casa la bellezza di oltre 156 milioni di euro. Ciò significa in termini pratici che il jackpot attuale è il quinto più alto della Storia del gioco dietro a Bagnone dove il 22 agosto del 2009 vennero vinti oltre 147 milioni di euro con una schedina di due euro.

Il record assoluto appartiene a Lodi dove il 13 agosto del 2019 un fortunato riuscì a portare a casa addirittura ben 209 milioni di euro. Ci si chiede a questo punto: quanto dovremo aspettare ancora? Il muro dei 200 milioni di euro sarà superato? Solo il tempo saprà dirlo.

