SuperEnalotto, realizzata un’incredibile vincita in una tabaccheria di Porretta: ecco di quanto

In una tabaccheria di Porretta in provincia di Bologna, grazie al SuperEnalotto è stata vinta la bellezza di circa 300mila euro.

Nella tabaccheria Altoreno 17 di Porretta, nella città metropolitana di Bologna, in queste ultime ore è festa grande. Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 29 ottobre è stata centrata una vincita della bellezza di 300mila euro. Stando a quanto si legge da “Il Resto del Carlino” che ha riportato le parole del titolare della tabaccheria Andrea Guglielmi, la maxi vincita è stata resa possibile grazie ad un sistema suddiviso in 72 quote.

SuperEnalotto, realizzata una vincita a Porretta

Il sistema a 72 quote, proposto dalla tabaccheria, includeva 50 quote destinate ai clienti dell’esercizio, mentre altre 22 sono state messe a disposizione ed era possibile acquistarle anche online.

Ad ogni modo si tratta di un risultato che non è arrivato in modo completamente inaspettato: era infatti da circa 3 mesi che tale sistema veniva giocato e ciò avveniva ogni sabato. I vincitori – ha spiegato il titolare – sono riusciti a portare a casa una vincita superiore a 3 mila euro.

Si tratta di una cifra che, visto la complessità di questo periodo, può solo che fare comodo.

Cosa è successo nell’estrazione del 31 ottobre

Nel frattempo si segnala che, nell’ultimo concorso del 31 ottobre, sono stati realizzati ben cinque “5” del valore di 39.836,04 euro. Ci sono stati inoltre anche tre “4stella” da 37.944 euro a testa.

Il jackpot ha toccato invece la quota a dir poco faraonica di 299,4 milioni di euro. L’ultimo “6” – va ricordato – è stato raggiunto a Montappone (FM) oltre un anno e mezzo fa e precisamente il 22 maggio del 2021.