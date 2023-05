La dea con la benda bacia il Lecchese e con un Superenalotto record, dove un giocatore o una giocatrice gioca un euro e ne vince 833mila. Quella lecchese è stata la vincita più alta a livello nazionale malgrado il 6 mancato. Insomma una giocata molto ma molto fortunata a contare l’impegno di spesa minimo. I media spiegano che la giocata di sabato sera 20 maggio ha permesso alla fortuna di baciare il Lago di Como, “ramo lecchese”.

Lecco, gioca un euro e ne vince 833mila

La maxi-vincita al Superenalotto è stata infatti registrata a Lecco ed il fortunato o la fortunata ad avere giocato la schedina al bar ricevitoria Valli di San Giovanni ha azzeccato quasi l’impossibile. Non solo ha centrato il “5 Stella” pari a 801801.757 euro ma, come puntualizzato dalla Sisal, ha centrato anche un “5”. Il tutto per una vincita complessiva di 833.827,28 euro.

Ecco la combinazione vincente da un euro

E la spesa della giocata? Soltanto 1 euro. Questa la combinazione vincente: 18, 32, 37, 46, 64, 70 J 30, SS 44. Da quanto si apprende nel vicino Comasco l’ultima vincita è stata lo scorso 9 maggio quando hanno centrato 1 punti 4SS e 1 punti 4 da 58.925,52 euro complessivi. E la nota in chiosa: quella lecchese è stata la più alta registrata a livello nazionale. Il “6” è mancato e il jackpot è così salito a 34,3 milioni di euro in vista del prossimo concorso in programma oggi, martedì 23 maggio.