Superlega: Boban, 'piano assurdo e morto in due giorni'

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – "È stata la dimostrazione di quanto l’Uefa sia pulita e che il calcio è imprevedibile, come la vita. Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male".

Zvonimir Boban, head of football dell'Uefa torna ad attaccare il progetto della Superlega. "Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai", aggiunge l'ex centrocampista del Milan.