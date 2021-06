Superlega: Ceferin, 'la giustizia a volte è lenta ma arriva sempre'

Roam, 11 giu. – (Adnkronos) – "Voglio soltanto dire che la giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Io non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra commissione disciplinare, ma ovviamente l'input è risolvere la questione coi Tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti".

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin torna a commentare il progetto Superlega. "A volte ho la sensazione che questi tre club siano come dei bambini che saltano la scuola per un po', non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare a patti con la polizia", aggiunge il dirigente sloveno ai microfoni di Rai Sport facendo riferimento a Juventus, Barcellona e Real Madrid che non hanno ancora abbandonato il progetto Superlega.