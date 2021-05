Superlega, l’UEFA ha reintegrato 9 club. Tre club segnalati a organi competenti

Nove club dei dodici club fondatori hanno trovato un accordo con l'UEFA. Saranno reintegrati nelle competizioni europee. Deferiti tre club.

A poche settimane dalla sospensione del progetto SuperLega è arrivata la decisione dall’UEFA che ha disposto per nove club fondatori su dodici il reintegro nelle competizioni europee, pur con una trattenuta del 5% dei ricavi. Oltre a ciò, qualora dovessero partecipare ad una competizione non autorizzata, riceverebbero una sanzione di 100 milioni.

Sanzioni pesanti per gli altri 3 club vale a dire Real Madrid, Barcellona e Juventus che verranno segnalati agli organi competenti. In particolare dalla nota diffusa dall’UEFA si legge: “In aggiunta UEFA si è riservata i diritti di prendere qualsiasi azione sia appropriata contro quei club che si sono rifiutati di rinunciare alla cosidetta “SuperLega”.

SuperLega UEFA – La decisione nei confronti dei 9 club

Nella nota da parte di UEFA diffusa sul suo sito istituzionale nel pomeriggio di venerdì 7 maggio, sono state prese misure importanti nei confronti dei nove club che hanno deciso di uscire dalla SuperLega.

Nel comunicato di UEFA, viene messo in particolare in evidenza come i nove club reintegrati dovranno riconoscere l’errore di fronte “ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla Uefa”. In aggiunta viene altresì preso atto che: “il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti Uefa”.

SuperLega UEFA – le misure per i 9 club

Nella nota diffusa da UEFA sono state poste nei confronti delle nove squadre reintegrate diverse misure.

Le nove squadre infatti:

riconosceranno e accetteranno senza riserve la natura vincolante degli Statuti UEFA.

rimangono impegnate e parteciperanno a qualsiasi competizione UEFA per club ogni stagione per la quale un determinato club si qualifica per merito sportivo.

rientreranno nella European Club Association, che è l’unico organo di rappresentanza per i club riconosciuto dalla UEFA.

Adotteranno tutte le misure in loro potere al fine di porre fine al loro coinvolgimento nella società istituita per formare e gestire la Super League e cessare qualsiasi azione legale correlata esistente.

Come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettueranno una donazione per un totale di 15 milioni di euro, da utilizzare a beneficio dei bambini, dei giovani e del calcio giovanile di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito.

Saranno soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni UEFA per club per una stagione, che verrà ridistribuito.

Accetteranno che vengano inflitte ammende sostanziali se cercano di giocare in una tale competizione non autorizzata (100 milioni di euro) o se violano qualsiasi altro impegno che hanno stipulato nella Dichiarazione di impegno del club (50 milioni di euro).

Forniranno impegni individuali alla UEFA in cui tutti i principi e valori stabiliti nel Memorandum of Understanding 2019 tra la UEFA e la European Club Association sono accettati.

SuperLega UEFA – la presa di posizione di Ceferin

Molto dura la posizione di Ceferin che nella nota ha messo in evidenza come i nove club reintegrati abbiano ben compreso il loro errore dimostrando il loro impegno nei confronti del calcio europeo. Ceferin ha altresì aggiunto: “Lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta “SuperLega” e la Uefa tratterà successivamente con quei club”.