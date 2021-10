Roma, 22 ott. – (Adnkronos) – "Stamattina ho letto i giornali facendo il punto con Gravina che era assolutamente dispiaciuto e amareggiato che non fosse stata fatta ancora presentata la Costituzione del nostro governo che in maniera poderosa si era schierato. Mi sembrerebbe un controsenso non farlo".

Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta.